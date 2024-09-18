18 сентября 2024, 13:24

Бизнесмен Бакальчук заявил о попытке нападения в московском офисе Wildberries

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что на него пытались напасть в московском офисе маркетплейса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен вместе со своей командой приезжал в офис Wildberries на переговоры по остановке строительства складов.

Бизнес Маркетплейсы Москва
18 сентября 2024, 10:55
Уезжающую с горящих складов в Приморье фуру в огне сняли на видео
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Прокуратура Приморского края опубликовала видео, как полыхающая фура покидает территорию склада в районе «Китайского рынка», где начался пожар. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

Горящий автомобиль, выезжающий с территории склада, зафиксировала камера видеонаблюдения. В прокуратуре заявили, что организовали проверку по факту пожара.

Возгорание произошло днем 18 сентября на территории склада, огонь распространился на площади три тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что территория и здания принадлежат индивидуальному предпринимателю. В ликвидации пожара задействовали более 30 специалистов, шесть единиц техники и более 10 пожарных расчетов.

Ранее в Москве начался пожар в одном из бизнес-центров на цокольном этаже. В лифте во время ЧП застряли люди, их удалось спасти.

Пожары Прокуратура РФ Приморье
18 сентября 2024, 10:54
«Не планирует возвращаться». Отец Милохина рассказал о переживаниях сына после поджога
РИА «Новости»
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В Анапе началась предварительная проверка по факту поджога дома приемного отца блогера Дани Милохина Дмитрия Тюленева. Об этом мужчина рассказал в беседе с 360.ru.

«Какие-то материалы собираются, потому что мы постоянно на связи с правоохранительными органами, постоянно в работе. Все делают, что могут. <…> Сейчас сначала, наверное, камеры смотрят, изымают», - отметил Тюленев.

По его словам, Даня не планирует возвращаться в Россию из Дубая после поджога, хотя переживает из-за случившегося.

«Мы и так на связи находимся постоянно. Зачем ему приезжать? Ему нет смысла сюда приезжать, чем он здесь может помочь на месте? <…> Поддерживает, конечно, морально по телефону. <…> Переживает, конечно.

<…> Мы на связи всегда. И с Даней, и с тренером на связи», - подчеркнул отец блогера.

Сейчас Милохин готовится к бою, добавил родственник.

«Спорт на первом месте, конечно, занимается усиленно», - заявил Тюленев.

Приемный отец блогера накануне рассказал о попытке поджога его дома - никто не пострадал лишь по счастливой случайности. Пожар охватил жилье после того, как во двор забросили бутылку с коктейлем Молотова, поделился Тюленев.

Поджоги Пожары Блогеры
18 сентября 2024, 05:59
Работу школ и детсадов приостановили в Западнодвинском округе Тверской области после атаки БПЛА
Unsplash
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Работу детских садов и школ приостановили в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», - заявили в пресс-службе.

Позже сообщение о приостановке работы образовательных учреждений удалили.

Также администрация сообщила о прибытии автобусов на Базарную площадь для организации эвакуации.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об отражении силами ПВО массовой атаки беспилотников в Торопце. Он отметил, что после падения обломков начался пожар. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, начали ликвидировать возгорание.

Также власти приняли решение о частичной эвакуации людей с потенциально опасной территории, на которой работают средства противовоздушной обороны. При этом ситуация контролируемая, специалисты проводят все необходимые мероприятия.

Пожары Школы Беспилотники Работа Детские сады Эвакуации
18 сентября 2024, 04:14
В Тверской области начали эвакуировать людей после массовой атаки БПЛА
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников в Торопце в Тверской области. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игорь Руденя.

Он отметил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после падения обломков БПЛА.

«Для обеспечения безопасности жителей <…> принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», - заявил губернатор.

По словам Рудени, ситуация под контролем, проводят все необходимые мероприятия.

Пожары Беспилотники Эвакуации

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