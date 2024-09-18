Бизнесмен Бакальчук заявил о попытке нападения в московском офисе Wildberries

В Анапе началась предварительная проверка по факту поджога дома приемного отца блогера Дани Милохина Дмитрия Тюленева. Об этом мужчина рассказал в беседе с 360.ru.

«Какие-то материалы собираются, потому что мы постоянно на связи с правоохранительными органами, постоянно в работе. Все делают, что могут. <…> Сейчас сначала, наверное, камеры смотрят, изымают», - отметил Тюленев.

По его словам, Даня не планирует возвращаться в Россию из Дубая после поджога, хотя переживает из-за случившегося.

«Мы и так на связи находимся постоянно. Зачем ему приезжать? Ему нет смысла сюда приезжать, чем он здесь может помочь на месте? <…> Поддерживает, конечно, морально по телефону. <…> Переживает, конечно.

<…> Мы на связи всегда. И с Даней, и с тренером на связи», - подчеркнул отец блогера.

Сейчас Милохин готовится к бою, добавил родственник.

«Спорт на первом месте, конечно, занимается усиленно», - заявил Тюленев.

Приемный отец блогера накануне рассказал о попытке поджога его дома - никто не пострадал лишь по счастливой случайности. Пожар охватил жилье после того, как во двор забросили бутылку с коктейлем Молотова, поделился Тюленев.