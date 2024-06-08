Бизнес-джет столкнулся с SSJ100 в Пулкове
В Пулкове частный борт во время буксировки задел другое воздушное судно. Оба самолета получили незначительные повреждения, рассказали РИА «Новости» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
«Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет», - уточнил собеседник агентства.
По информации «Известий» , в находившийся на стоянке Sukhoi Superjet 100 врезался Bombardier Global Express, который собирался вылететь в Шереметьево. Нижнюю кромку левого полукрыла SSJ-100 повредило концовкой крыла бизнес-джета.
В пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что самолет от полетов отстранили. Идет расследование. Пулково работает в штатном режиме.
В «Воздушных воротах Северной столицы» добавили, что аэропорт оказал всю необходимую техническую поддержку. Вылет частного борта должен состояться в ближайшее время.
В Бишкеке самолет «Аэрофлота» не смог взлететь и при торможении повредил шасси. В пресс-службе перевозчика рассказали, что борт прервал разбег из-за появившихся на взлетно-посадочной полосе птиц.