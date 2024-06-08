08 июня 2024, 17:28

Бизнес-джет столкнулся с SSJ100 в Пулкове

РИА «Новости»
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В Пулкове частный борт во время буксировки задел другое воздушное судно. Оба самолета получили незначительные повреждения, рассказали РИА «Новости» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет», - уточнил собеседник агентства.

По информации «Известий» , в находившийся на стоянке Sukhoi Superjet 100 врезался Bombardier Global Express, который собирался вылететь в Шереметьево. Нижнюю кромку левого полукрыла SSJ-100 повредило концовкой крыла бизнес-джета.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что самолет от полетов отстранили. Идет расследование. Пулково работает в штатном режиме.

В «Воздушных воротах Северной столицы» добавили, что аэропорт оказал всю необходимую техническую поддержку. Вылет частного борта должен состояться в ближайшее время.

В Бишкеке самолет «Аэрофлота» не смог взлететь и при торможении повредил шасси. В пресс-службе перевозчика рассказали, что борт прервал разбег из-за появившихся на взлетно-посадочной полосе птиц.

Самолеты Россия Авиакомпании
08 июня 2024, 17:18
На ВВП появились птицы. В «Аэрофлоте» объяснили ЧП с самолетом в Бишкеке
Телеканал «360»
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Самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек — Москва, прервал разбег по ВПП из-за появления на ней птиц. Рейс после этого отменили, чтобы провести дополнительную техническую проверку, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек - Москва, прервал разбег по ВПП из-за появления на ней птиц. Рейс после этого отменили, чтобы провести дополнительную техническую проверку, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Чтобы сократить время ожидания, пассажиров решили направить в Москву на другом ближайшем рейсе, добавили представители компании. Его выполнит широкофюзеляжный самолет большей вместимости.

В пресс-службе обратили внимание, что на время ожидания вылета пассажирам обеспечили необходимое обслуживание в соответствии со стандартам компании и федеральными авиаправилами.

«Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», - заключили в «Аэрофлоте».

Подробностями происшествия с самолетом в Бишкеке ранее в беседе с 360.ru поделилась одна из пассажирок рейса. По словам женщины, при попытке торможения у воздушного судна порвало шасси.

Киргизия Москва
08 июня 2024, 15:14
Семь человек получили травмы при обрушении горки в Биробиджане
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Госпитализацией обернулись выходные для приехавших на базу отдыха в Биробиджане. Стоящая на территории учреждения восьмиметровая деревянная горка обрушилась прямо на отдыхающих. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, травмы получили семь человек.

В конце прошлого года двух девочек с переломами ног и мальчика с травмой позвоночника врачи забрали из поселка Усть-Абакан в Хакасии. Травмы дети получили во время обрушения деревянной горки.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности тяжкий вред. По данным ведомства, деревянный аттракцион установили без сертификата о безопасности.

Прибывшие на место врачи забрали в больницу трех человек с переломами.

На базу отдыха прибыли следователи для проверки происшествия. Криминалисты начали опрос очевидцев обрушения горки. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обрушения МЧС РФ
08 июня 2024, 14:35
Девочке опалило ресницы и брови взрывом на детской площадке в Москве
РИА «Новости»
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Днем 8 июня на одной из детских площадок в Москве раздался похожий на взрыв звук. Пострадала гулявшая рядом девочка, сообщил 360.ru источник.

По предварительным данным, рядом с домом № 80 по улице Архитектора Власова в Ломоносовском районе вели ремонтные работы. Рабочие оставили на площадке личный инструмент.

После этого произошел взрыв, которым повредило часть горки. У семилетней девочки обгорели брови и ресницы. Родители от ее госпитализации отказались.

Все подробности случившегося устанавливаются. Официально эти данные пока не подтверждали.

Дети Взрывы Москва
08 июня 2024, 13:16
Подросток в Плавске обманул пенсионерок почти на 300 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнего жителя Плавска обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Тульской области.

По данным следствия, 17-летний подросток помогал мошенникам обманывать пенсионерок. Часть средств он оставлял себе, остаток переводил на указанные аферистами счета.

В мае 2024 года неизвестные позвонили двум жительницам Тульской области. Они сообщили, что их близкие якобы попали в аварию и им в срочном порядке нужны деньги.

«Действуя в составе организованной группы, подросток забрал у женщин деньги в сумме 290 000 рублей и перевел их неизвестным», - указали в ведомстве.

Сейчас подросток находится под следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

От действий мошенников страдают не только пожилые люди. Недавно коллеги и друзья умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк начали получать фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен якобы просил у них денежную помощь.

Рубль Пенсионеры Мошенничество Женщины СК РФ Деньги

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