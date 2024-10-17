«Бился с бесами» или убийство по пьяни? Дочь убитого священником выдвинула свою версию

Жил по понятиям Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил мужа местной учительницы, с которым вместе распивал спиртные напитки. По версии священника, мужчина начал его домогаться, а он защищался и убил его. Когда приехала полиция, священнослужитель кричал, что «бился с бесами и не знал, что это Сашка» (убитый Александр Юрпалов). Об этом изданию рассказала дочь погибшего.

Женщина уточнила, что между ее отцом и священником были нормальные добрососедские отношения. Ефремов пил на протяжении долгого времени, а Юрпалов уходил в запой по случаю, раз в год, по словам дочери. В этот раз он запил из-за финансовых проблем, к священнику пошел за сочувствием и пониманием, чтобы поговорить, пояснила собеседница издания.

«Была женщина, которая слышала своими ушами. Когда приехала полиция, батюшка вышел на крыльцо и сказал: „Я же думал это бесы, я же не знал, что это Сашка“. <…> По множественным ножевым ранениям, которые нам загримировать даже ритуальные услуги не могут, там обороной не пахнет», - поделилась женщина.

Она заявила, что ее отец жил «по понятиям», с четкой мужской позицией, для него было недопустимо домогаться до мужчины. Поэтому заявление священника она считает клеветой и абсурдом. Женщина считает, что епархия выгораживает батюшку.

«К батюшке он пошел как к последнему человеку, с которым можно поговорить. Он понимал, что батюшка пьет, но ведь остается в человеке какая-то надежда, что может быть там подскажет, пусть и по пьяни, хотя бы выслушает», - предположила дочь погибшего.

Женщина уверена, что между собутыльниками произошла ссора на фоне пьяного недопонимания, и священник схватился за нож. Версия с бесами вполне вписывается в этот сценарий, в алкогольном угаре батюшка находился не первый день. Вариант с самозащитой женщина не рассматривает, так как на теле погибшего было много ножевых ранений, не свойственных самозащите.

По версии женщины, священник вытащил свою жертву на улицу и пошел в дом, проспался. А когда обнаружил, что натворил, решил придумать отмазку, что сосед его домогался. Дочь погибшего заявила, что этот сценарий событий кажется ей и всему окружению ее отца наиболее вероятным.

Хороший человек запутался Бывший коллега Ефремова по театру, где ранее тот служил, Никита Важенин отозвался о нем как об очень хорошем человеке. Он предположил, что Ефремов просто запутался по жизни из-за происходящего вокруг.

«Странная совершенно произошла история. Трудно поверить или объяснить, почему это произошло. Думаю, что на всех нас на сегодняшний день накладывает отпечаток происходящее, это последствия всех тех перемен, которые за последние два-три года происходят», - отметил Важенин.

Актер считает, что Ефремов стал искать выход в алкоголе. Он отметил, что никто не застрахован от странных и неприятных происшествий и не стоит зарекаться.

«Очень нормальный, спокойный. Может быть какие-то у него проблемы были душевные, я не знаю. <…> Версия такая, что это все алкоголь, гад такой», - заявил Важенин.

Он рассказал, что раньше Ефремов не пил. Артист предположил, что его бывший коллега и сосед повздорили, и у Игоря произошел «срыв».

«Я не представляю его в роли убийцы хладнокровного», - подчеркнул собеседник издания.