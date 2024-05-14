«Били по голове». Стали известны подробности нападения на школьников в Салавате

Как рассказала женщина, ее сын вместе с одноклассниками участвовал в фотосессии для выпускного альбома. Ребята снимали клип на набережной.

В этот момент туда подъехал автомобиль с тонированными стеклами. Из него вышли трое молодых людей и попросили у ребят закурить.

«После того, как они получили отказ, в ход пошли кулаки», - отметила женщина По ее словам, нападавшие находились в неадекватном состоянии и не соображали, кто перед ними - дети, взрослые, мужчины, женщины или пожилые люди.

«Они произносили невнятные звуки, были даже не в алкогольном, а в наркотическом опьянении. <…> Они налетели, дети наши не были готовы [к нападению]. Потом вызвали полицию и скорую помощь», - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Четверых ребят увезли в больницу. У всех ушибы, травмы мягких тканей, головы, лица.

«В основном били по лицу, по голове», - подчеркнула женщина.

Потерпевшая сторона обратились с заявлением в правоохранительные органы. Однако, как отметила мать пострадавшего школьника, она не знает, задержали ли к настоящему моменту злоумышленников.

Ранее стало известно, что пьяные мужчины избили школьников в Салавате. В отдел полиции поступили заявления о том, что неизвестные нанесли юношам телесные повреждения.