14 мая 2024, 19:44

«Били по голове». Стали известны подробности нападения на школьников в Салавате

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мать избитого в Салавате школьника, который вместе с одноклассниками фотографировался для выпускного альбома, рассказала 360.ru подробности происшествия. По ее словам, напавшие на подростков мужчины находились в неадекватном состоянии.

Как рассказала женщина, ее сын вместе с одноклассниками участвовал в фотосессии для выпускного альбома. Ребята снимали клип на набережной.

В этот момент туда подъехал автомобиль с тонированными стеклами. Из него вышли трое молодых людей и попросили у ребят закурить.

«После того, как они получили отказ, в ход пошли кулаки», - отметила женщина По ее словам, нападавшие находились в неадекватном состоянии и не соображали, кто перед ними - дети, взрослые, мужчины, женщины или пожилые люди.

«Они произносили невнятные звуки, были даже не в алкогольном, а в наркотическом опьянении. <…> Они налетели, дети наши не были готовы [к нападению]. Потом вызвали полицию и скорую помощь», - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Четверых ребят увезли в больницу. У всех ушибы, травмы мягких тканей, головы, лица.

«В основном били по лицу, по голове», - подчеркнула женщина.

Потерпевшая сторона обратились с заявлением в правоохранительные органы. Однако, как отметила мать пострадавшего школьника, она не знает, задержали ли к настоящему моменту злоумышленников.

Ранее стало известно, что пьяные мужчины избили школьников в Салавате. В отдел полиции поступили заявления о том, что неизвестные нанесли юношам телесные повреждения.

Выпускные Преступления Школьники Мужчины Полиция
14 мая 2024, 17:24
Огромный пожар охватил свалку возле Новосибирска
Читайте нас в: Google Новости
Мощный пожар начался на крупном мусорном полигоне под Новосибирском вечером 14 мая. К месту происшествия отправили 20 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Новосибирской области.

«Поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула», - процитировало представителя пресс-службы РИА «Новости».

Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет.

Как сообщило сетевое издание «Атас.Инфо» , пожар вспыхнул на Левобережном мусорном полигоне, расположенном рядом в Хилокским рынком. Местные жители жалуются на сильный запах гари в воздухе, над свалкой поднимается огромный столб дыма.

Левобережный мусорный полигон в Новосибирске горит не в первый раз. Как написали журналисты НГС , пожары на свалке происходят ежегодно с 2019 года. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году взял под контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком.

Ранее крупный пожар произошел на территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе в Подмосковье. Огонь охватил 900 квадратных метров, местные жители жаловались, что из-за сильного запаха гари было невозможно открыть окна.

Свалки Пожары Россия Полигоны
14 мая 2024, 16:35
Дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный открыл огонь у станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Один мужчина пострадал, сообщил сайт 78.ru.

Стрельба произошла днем 14 мая на парковке перед торговым центром «Сити Молл». Проезжавшие мимо спасатели оказали первую помощь раненому. Его забрали в больницу с травмой брюшной полости. По предварительным данным, причиной стрельбы стал дорожный конфликт.

На место случившегося прибыли полицейские, которые опросили очевидцев. Свидетели заявили, что нападавший скрылся с места преступления на черной иномарке с московскими номерами.

Подобный случай произошел в столице 12 мая. В одном из ТЦ Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт. Потасовка закончилась стрельбой.

Санкт-Петербург Стрельба Мужчины Метро
14 мая 2024, 12:09
Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Волгоградской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Режим ЧС регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Из-за заморозков возникли проблемы с посевами, сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор Андрей Бочаров. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования, указали в пресс-службе.

Несмотря на погодные условия, в области большая часть озимых и яровых культур перенесла заморозки спокойно, указала председатель комитета сельского хозяйства Марина Морозова.

«Но выявлены отдельные участки посевов, которые не смогли оправиться после температурного стресса», - добавила она.

Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области. Губернатор региона заявил, что из-за теплой апрельской погоды растения стали уязвимыми к заморозкам. В результате погодных аномалий урожая станет меньше по сравнению с прошлым годом.

Сельское хозяйство Погода
14 мая 2024, 10:30
Крупный пожар на теплоходе в Архангельске полностью потушили
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Архангельске потушили пожар на теплоходе «Ломоносов», который стоял на ремонте. Судно накренилось, поэтому спасатели работали с причала и воды. Площадь возгорания превысила 900 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Архангельской области.

«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», - объявила пресс-служба ведомства.

Судно накренилось на правый борт. Из-за угрозы опрокидывания его отбуксировали на мель, спасатели сошли на причал и продолжили тушение с берега и воды.

Возгорание на «Ломоносове» началось вечером 13 мая. К приезду спасателей верхняя палуба горела по всей площади. Теплоход стоял на ремонте, и существовал риск перехода огня на другие суда. Пожар тушили по повышенному рангу сложности с привлечением более 60 человек и 19 единиц техники. В 01:48 его локализовали на площади 936 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Архангельская область

Новости по теме