27 августа 2024, 22:35

«Били ногами по голове». Мать избитого подростками школьника рассказала о нападении

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На протяжении июля группа подростков устраивала акты вандализма на детской площадке в Одинцово. В итоге несовершеннолетние, видимо, чувствуя свою безнаказанность, без повода избили сверстника, сообщила в разговоре с 360.ru мать пострадавшего.

«Сейчас мой сын находится в больнице, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма», - рассказала она.

По словам жительницы Одинцово, мальчик гулял с подругой на детской площадке, рядом находилась компания детей другой национальности.

«В какой-то момент в сына прилетел мяч. Когда играющие пришли за мячиком, они стали выражаться на своем языке, мой ребенок спросил, что это было такое. Подросткам это не понравилось, и они напали на него. Ребенку прилетело по голове, он упал и потерял сознание. В этот момент его продолжили бить ногами по голове. Потом они разбежались, девочка помогла подняться моему сыну и они стали уходить с площадки», - сообщила женщина.

В этот момент обидчики их догнали и снова напали, ударив мальчика кулаком по затылку. В потасовку вмешался мужчина, тогда они стали угрожать, а потом разбежались. Девочка вызвала скорую помощь.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По ее словам, один из нападавших оказался знакомым, поэтому получилось быстро найти его родителей и сообщить им о произошедшем.

Также собеседница 360.ru считает, что подростки буквально уже замучили весь район. Чувствуя свою безнаказанность, они устраивают дебоши и драки.

Несовершеннолетние также приходили на детскую площадку в микрорайоне Новая Трехгорга. Несмотря на позднее время, они громко матерились, ломали горку и били электросамокаты.

Женщина надеется, что на юных дебоширов найдется управа и дети смогут спокойно гулять на улице.

Ранее в Казани 16-летний уроженец Таджикистана напал на подростка на улице. Мальчика доставили в больницу с травмами.

Одинцово Драки Дети Полиция Вандализм
27 августа 2024, 19:26
Бассейн в Егорьевске закрыли после отравления детей парами хлора
РИА «Новости»
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В подмосковном комплексе «Бережки холл» приостановлена работа бассейна, где в выходные четверо детей отравились парами хлора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Московской области.

В ведомстве заявили, что взяли пробы воды и воздуха в помещении и нашли большое количество нарушений гигиенических нормативов. В бассейне оказалось слишком много хлоридов, а в воздухе нарушены нормы по содержанию озона.

«В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», - в пресс-службе.

Посетители комплекса «Бережки холл» почувствовали себя плохо 24 августа во время отдыха в бассейне. У четверых детей и двух взрослых врачи диагностировали токсическое отравление.

В Минздраве сообщили, что пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации отказались. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

Отдых Уголовное дело Дети Роспотребнадзор Егорьевск
27 августа 2024, 02:54
В Оренбурге сгорел переоборудованный в квест-комнату автобус
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В Оренбурге сгорела квест-комната в переоборудованном автобусе. Пожар спровоцировало замыкание дымогенератора, сообщило МЧС России.

Предприниматели открыли квест-комнату в переоборудованном автобусе. Из-за замыкания дымогенератора в нем произошел пожар площадью 15 квадратных метров. Спасатели потушили огонь.

В момент возгорания аттракцион пустовал, посетители не пострадали.

Пресс-служба министерства сообщила, что отдел надзорной деятельности МЧС России проведет проверку.

Трагически окончился июльский пожар в квест-комнате в Махачкале. От сильных ожогов и отравления продуктами горения умерли две девушки 19 и 25 лет. Следком задержал аниматора, который бросил подожженную перчатку и не освободил прикованных клиенток. Очевидцы сообщили «Известиям» , что трюк с огнем не входил в сценарий, и парень мог принести горючее по своей инициативе.

Пожары МЧС РФ Бизнес
26 августа 2024, 23:47
Мотоциклист врезался в машину в центре Москвы
Freepik
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Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на улице Новый Арбат рядом с домом № 6. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сейчас на месте ДТП работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей также предупредили, что движение в сторону области затруднено на 1,3 километра. Поэтому, по возможности, лучше выбирать пути объезда.

Похожее ДТП ранее произошло на шоссе Энтузиастов в Перове.

Байкер столкнулся с автомобилем , после этого произошел разлив топлива. В результате удара огонь охватил мотоцикл.

В начале августа мотоциклист стал жертвой аварии с автобусом в Москве.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Медики констатировали его смерть на месте ДТП.

Мотоциклы ДТП Машины Москва
26 августа 2024, 21:36
Пожар на НПЗ Омска потушили
РИА «Новости»
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Спасатели полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Пожар локализовали в 19:05 (по местному времени), ликвидировали в 23:06 (по местному времени). К тушению привлекали 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы», - отметили в сообщении.

ЧП произошло в Советском округе города около 15:00 (по местному времени). После взрыва загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. При этом предприятие продолжило работать в штатном режиме.

При возгорании пострадали семь человек , один из них скончался. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Причины происшествия устанавливаются. Кадры с места тушения пожара появились в распоряжении 360.ru.

Спасатели Пожары МЧС РФ Взрывы

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