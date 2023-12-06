06 декабря 2023, 11:17

«Били кулаками и давали пощечины». Американские моряки напали на 15-летних девочек на Крите

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Пьяные американские моряки с авианосца USS Gerald Ford напали на двух 15-летних школьниц в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США. Об этом сообщил местный портал Protothema.

По данным издания, по вине пьяных членов экипажа авианосца произошло как минимум три происшествия. Два из них - между моряками. Но более серьезным ЧП стало нападение двоих американцев на двух школьниц 15 лет.

О случившемся сообщили пострадавшие. По словам девочек, в минувшую субботу, 2 декабря, в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка. Мужчины били их кулаками и давали пощечины. Подростки спаслись бегством.

Они смогли описать нападавших. Теперь по факту случившегося идет расследование, указало издание.

Еще один случай с дракой между пьяными американцами произошел в туалете городского Муниципального сада, причем полиции в происходящее вмешаться не удалось, уточнил портал. Правда, по какой причине стражи порядка не помешали побоищу, авторы не уточнили.

США Дети
06 декабря 2023, 10:38
Более 40 рабочих на Камчатке попали в больницу с отравлением
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело после отравления 41 рабочего, занятого в строительстве аэропорта в городе Елизово. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, 5 декабря после ужина в столовой 41 рабочего госпитализировали. Медики выявили у пострадавших признаки пищевого отравления.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают обстоятельства отравления рабочих.

Ранее глава СК РФ поставил на контроль расследование об отравлении на концерте певца Кишлака, который проходил в Москве. Среди пострадавших - несколько подростков и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

Камчатка
06 декабря 2023, 09:12
Две пенсионерки отправили в нокаут младенца под Орлом
РИА «Новости»
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Две бабушки подрались в Орловской области и случайно нанесли черепно-мозговую травму четырехмесячному внуку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Мценске. Бабушку оставили посидеть с правнуком, она вместе с ребенком пошла в гости к своей сестре.

Пожилые женщины выпили, после чего между ними возник конфликт и началась драка. Бабушка сообщила, что сестра накинулась с кулаками на нее и ребенка.

В результате потасовки последний получил закрытую черепно-мозговую травму головы, его доставили в детскую больницу в Орле. Кроме того, у младенца зафиксировали огромный синяк под глазом. Полиция начала проверку пенсионерок.

В Москве задержали молодую мать по подозрению в избиении годовалого ребенка. Она призналась, что вместе с сожителем регулярно избивала младенца в квартире на Новокуркинском шоссе, а также не всегда его кормила. Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание».

Дети МВД РФ
06 декабря 2023, 09:08
ДТП с двумя автомобилями перекрыло движение по улице Удальцова в Москве
РИА «Новости»
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Два автомобиля попали в ДТП в районе дома №2 на улице Удальцова в Москве, сообщила пресс-служба столичного дептранса. В результате движение по единственной полосе в сторону проспекта Вернадского оказалось перекрыто.

На месте происшествия работают специальные службы. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее крупное ДТП с пострадавшими произошло на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае. Участниками аварии стали маршрутка и бензовоз. Травмы, по последним данным, получили 16 человек.

ДТП Москва 2023
06 декабря 2023, 08:40
Замначальника УМВД по Новосибирску задержали правоохранители
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова. Об этом со ссылкой на источник сообщило NGS.

По данным собеседника издания, задержание Захарова может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. NGS напомнило, что в регионе расследуются дела, связанные с игорным бизнесом.

В частности, 20 декабря прошлого года в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Александр Умеров. Его обвинили в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от представителей игорного бизнеса.

Источники издания указали, что в ноябре 2023 года Умерова отпустили из-под стражи. Бывший высокопоставленный полицейский начал сотрудничать со следствием, после чего началась череда новых задержаний новосибирских силовиков.

Ранее стало известно о задержании в Челябинске следователя по подозрению в получении взятки.

Полиция

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