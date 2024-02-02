Била и плевала на ребенка. Избившая мальчика в Москве няня станет дворником

По их словам, няня встретилась с матерью ребенка на очной ставке. Они договорились подписать мировое соглашение. После скандала женщина собирается пойти в дворники, которым платят практически так же, как ей на бывшей работе.

По данным столичной прокуратуры, семья наняла женщину для присмотра и ухода за годовалым мальчиком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как няня трясла ребенка, ударила его по ноге и плевала мальчику на голову. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На допросе подозреваемая рассказала, что находилась в постоянном стрессе, сообщал Telegram-канал Bazа. Причиной тревоги она назвала оставшихся в Донецке престарелую мать и двух дочерей.