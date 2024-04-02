Бил ногой и кулаками. Мужчина в Подмосковье сломал пенсионерке нос в электричке за замечание

ЧП случилось в конце февраля. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения, ему 35 лет. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), информировала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Мужчина сознался в преступлении и раскаялся.

«Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора», - отметили в ведомстве.

Нападавшему грозят до 480 часов обязательных работ или исправительные работы на срок до года, или до четырех месяцев ареста.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки избили в автобусе мужчину , сделавшего им замечание. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В это время электропоезд подъехал к станции, и мужчина выбежал. На станции Москва-Курская пенсионерка вышла и обратилась в линейное управление МВД России. Она предоставила контакты одного из очевидцев происшествия и приметы нападавшего.