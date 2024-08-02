«Бил ногами по голове и спине». Мать избитого приезжим школьника рассказала о драке

Мать избитого школьница написала заявление в полицию. Сотрудница по делам несовершеннолетних, по ее словам, заявила, что у уроженца Таджикистана порядочная семья.

Жительница Казани намерена добиться того, чтобы напавший на ее сына понес заслуженное наказание.

Сейчас разбирательством дела занялся Следственный комитет. Правоохранители проводят проверку по статье о хулиганстве. По данным ведомства, в Сети появилась информация о том, что в Казани несовершеннолетний из Таджикистана избил подростка.

Пострадавшего госпитализировали. По словам матери, нападавший угрожал ее сыну, когда тот был в больнице. Также она боится, что виновного не привлекут к уголовной ответственности.

«Сын получил сотрясение головного мозга, у него многочисленные ушибы головы. Также под коленом гематома», - отметил она.

По словам женщины, юноша напал на ее сына по дороге в магазин. Мальчик спокойно шел по улице, когда у него на пути встал 16-летний приезжий из Душанбе и начал оскорблять. В ходе разговора он посоветовал школьнику сменить маршрут и пойти в алкомаркет. Когда мальчик попросил не хамить, в ответ его начали его бить руками и ногами. Подростка спасли прохожие.

«Мой ребенок упал на землю. После этого его начали бить ногами по голове и спине. В итоге, сыну помогли двое взрослых мужчин. Они оттащили обидчика», - отметила собеседница 360.ru.