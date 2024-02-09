Безработный москвич тяжело ранил пассажира в метро
В Москве полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро поссорились двое мужчин. Во время конфликта подозреваемый вонзил что-то острое в спину оппоненту и скрылся.
Раненого 56-летнего мужчину увезли в больницу. Медики заключили, что здоровью пациента причинили тяжкий вред.
Сотрудникам полиции удалось найти и задержать злоумышленника в его доме на северо-западе Москвы. Им оказался безработный 38-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого отправили в изолятор.
Ранее пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую на улице Тверская-Ямская в Москве. Женщине потребовалась медицинская помощь.