12 февраля 2024, 06:50

Бездомный сгорел в деревянной постройке на востоке Москвы

РИА «Новости»
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В Сокольниках утром 12 февраля сгорела деревянная незаконная постройка. Погиб один человек, сообщил источник «360».

Огонь заметили около пяти часов утра в лесополосе на углу проспекта Ветеранов и Большой Оленьей улицы. Горела деревянная самовольно возведенная постройка размером два на три метра, площадь пожара достигла шести квадратных метров.

К 05:25 возгорание локализовали, открытый огонь ликвидировали. Спустя минуту пожар полностью потушили. В очаге возгорания обнаружили тело человека без определенного места жительства.

В Тольятти горел гостиничный комплекс. Огонь охватил 800 квадратных метров, пострадали два человека. МЧС России показало видео тушения пожара. Власти города сообщили, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Пожары Москва
12 февраля 2024, 02:27
Полиция Тюмени проверит информацию об избиении случайных прохожих подростками
РИА «Новости»
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Полиция Тюмени проводит проверку информации об избиении группой подростков случайных прохожих. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В местных пабликах появился видеоролик, на котором компания подростков избивает одного человека на улице, и еще одного в помещении. В посте авторы Telegram-канала написали, что «малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы».

«Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео», - заявили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что после выяснения обстоятельств правоохранительные органы дадут правовую оценку произошедшего и примут меры.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту избиения подростка мужчинами. По утверждению матери пострадавшего, причиной нападения стала его шапка - мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской.

Тюмень Видео Полиция Избиения
11 февраля 2024, 23:49
Юные футболисты разгромили машину участника СВО в Самаре
Freepik
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Академия самарского футбольного клуба «Крылья Советов» опубликовала видео, где ее воспитанники извиняются за попытку выбить стекло у припаркованной машины, владельцем которой оказался участник спецоперации. Ролик можно посмотреть в Telegram-канале академии.

Спортсмены признали свой поступок необдуманным и глупым. Они пообещали, что никогда не повторят подобного. В самом клубе назвали их поведение недопустимым и несоответствующим.

«В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки», - сказано в публикации.

Ранее коллекторы из Твери избили жену участника специальной военной операции. Так они пытались выбить долги брата ее супруга. После нападения неизвестные скрылись, а женщина обратилась в полицию. Правоохранители начали заниматься поиском правонарушителей.

Спортсмены Военные Футбол
11 февраля 2024, 22:55
Спортсменка в Дагестане после первого проигрыша ушла к морю и исчезла
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В Дагестане 22-летняя спортсменка пропала после первого проигрыша в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Журналисты отметили, что девушка учится в Ростовском юридическом вузе. Она прибыла в Каспийск для участия в состязаниях по тайскому боксу. В ходе соревнований девушка проиграла. Как сообщили ее родственники, это произошло впервые за 10 лет, поэтому стало большим ударом для спортсменки.

После случившегося она оставила телефон дома и исчезла. Последний раз ее видели на камерах видеонаблюдения. Девушка шла по берегу Каспийского моря. На связь с семьей спортсменка не выходит. Ее родные отметили, что раньше она не пропадала и всегда брала трубки.

Ранее стало известно о смерти 23-летней дагестанки в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области. На ее теле зафиксировали признаки обморожения, а также ссадины на обеих кистях рук.

Дагестан Бокс
11 февраля 2024, 21:32
Пьяный петербуржец пытался похитить школьника, его спас друг
РИА «Новости»
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В Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина вымогал у школьников деньги и пытался похитить одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Неизвестный подошел к ребятам на Планерной улице и начал требовать у них деньги. Мальчики отдали незнакомцу по 100 рублей. Мужчина отпустил одного ребенка, а второго забрал с собой в магазин с целью продолжить знакомство.

Напуганный приятель школьника сообщил о случившемся родителям, те немедленно обратились в полицию. Пьяного петербуржца, который повел четвероклассника к себе домой, задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Подобное происшествие произошло накануне в Ростове-на-Дону. Там неизвестный попытался напасть на двух девочек. Они закричали, а мужчина сбежал. Правоохранители устанавливают личность нападавшего, а также обстоятельства случившегося. Злоумышленника объявили в розыск.

Санкт-Петербург Дети Школьники Мужчины Полиция

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