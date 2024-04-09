Бездомный ротвейлер напал на жителей Советска

По его словам, собака бегала возле магазина и пыталась укусить прохожих. Позже ей удалось попасть в здание торговой точки, где она напала на трех школьников.

Прохожие и медики скорой пытались своими силами усмирить агрессивное животное, но у них не получилось. Тогда к ним на помощь пришел местный участковый, который смог успокоить ротвейлера.

Похожий случай произошел ранее в Люберцах. Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома. Ребенок получил множественные раны головы, руки и бедра.