Бездомный проник в женскую душевую общежития МГИМО — СМИ
В женскую душевую общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) забрался бомж. Нового «студента» пришлось оттуда доставать силой наряду полиции, передал Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, бездомный незаметно проскочил мимо охраны и забежал в женскую душевую на четвертом этаже. Его по запаху обнаружили жильцы. Мужчина не хотел выходить и забаррикадировался.
Студентки вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в отдел.
Ранее бездомного ростовчанина задержали за кражу электровелосипеда. Курьер привез заказ в Ленинском районе, пока он относил его, транспорт похитили. Это сделал местный бродяга, электросамокат стоимостью 80 тысяч рублей он сдал в ломбард.