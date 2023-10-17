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По данным СМИ, бездомный незаметно проскочил мимо охраны и забежал в женскую душевую на четвертом этаже. Его по запаху обнаружили жильцы. Мужчина не хотел выходить и забаррикадировался.

Студентки вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в отдел.

Ранее бездомного ростовчанина задержали за кражу электровелосипеда. Курьер привез заказ в Ленинском районе, пока он относил его, транспорт похитили. Это сделал местный бродяга, электросамокат стоимостью 80 тысяч рублей он сдал в ломбард.