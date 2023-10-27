Бездомные псы во главе с крупным алабаем едва не растерзали мужчину и женщину в Салавате
Стая бродячих собак терроризирует жителей Салавата. Псы во главе с крупным алабаем уже напали на мужчину и женщину. Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».
На кадрах можно видеть, как собаки сначала атакуют взрослого мужчину. Он безуспешно пытается от них отбиться. Алабай валит его на землю. Вокруг нет никого, кто мог бы прийти на помощь.
В конце концов рядом затормозила проезжавшая мимо машина. Водитель начал сигналить и псы ретировались, а пострадавший спрятался в салон автомобиля.
В другой раз собаки накинулись на женщину. К счастью, рядом оказалось несколько мужчин. Стая быстро отстала от новой жертвы. Перепуганная горожанка бросилась навстречу к прохожим.
После этого псов попытался разогнать автомобилист. Водитель сделал несколько кругов на лужайке около дома, напротив которого собаки атаковали женщину.
В прокуратуре Башкирии уже заявили о проверке по факту случившегося. По данным надзорного ведомства, на мужчину собаки напали утром 27 октября на Ленинградской улице.
В результате пострадавший получил травму в виде укуса правого предплечья, уточнили в пресс-службе.
В рамках проверки прокуратура даст оценку работе органов местного самоуправления по организации работы по отлову и содержанию бездомных собак.
Случай нападения стаи на женщину в ведомстве не прокомментировали.