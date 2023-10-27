Бездомные псы во главе с крупным алабаем едва не растерзали мужчину и женщину в Салавате

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На кадрах можно видеть, как собаки сначала атакуют взрослого мужчину. Он безуспешно пытается от них отбиться. Алабай валит его на землю. Вокруг нет никого, кто мог бы прийти на помощь.

В конце концов рядом затормозила проезжавшая мимо машина. Водитель начал сигналить и псы ретировались, а пострадавший спрятался в салон автомобиля.

В другой раз собаки накинулись на женщину. К счастью, рядом оказалось несколько мужчин. Стая быстро отстала от новой жертвы. Перепуганная горожанка бросилась навстречу к прохожим.

После этого псов попытался разогнать автомобилист. Водитель сделал несколько кругов на лужайке около дома, напротив которого собаки атаковали женщину.

В прокуратуре Башкирии уже заявили о проверке по факту случившегося. По данным надзорного ведомства, на мужчину собаки напали утром 27 октября на Ленинградской улице.

В результате пострадавший получил травму в виде укуса правого предплечья, уточнили в пресс-службе.

В рамках проверки прокуратура даст оценку работе органов местного самоуправления по организации работы по отлову и содержанию бездомных собак.

Случай нападения стаи на женщину в ведомстве не прокомментировали.