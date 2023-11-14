Бездомная собака напала на первоклассницу в ХМАО

По информации ведомства, все случилось в городском поселении Федоровский Сургутского района. Семилетняя девочка получила травмы лица.

Как уточнил Telegram-канал «112» , девочка гуляла с братом после школы, и они встретили собаку. Животное выглядело миролюбивым, и школьница решила его погладить. Однако пес бросился на нее.

Ребенку потребовалась экстренная госпитализация и операция. Медики сообщили, что пока губы девочки останутся деформированными - полностью восстановить их в данный момент не удастся. Девочка в глубоком шоке и не прекращает плакать.

Следователи начали проверку по сообщению о нападении пса на ребенка. Они установят все обстоятельства происшествия. Степень вреда, причиненного здоровью девочки, установит судмедэкспертиза. Кроме того, сотрудники СК оценят действия ответственных за своевременный отлов бездомных животных в муниципалитете.

Собаку уже отловили, она чипирована. Судьбу животного определят компетентные службы.