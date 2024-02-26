26 февраля 2024, 23:08

Бездомная кошка с бешенством отправила на карантин Люберцы

РИА «Новости»
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Власти Подмосковья ввели карантин по бешенству животных на территории городского округа Люберцы. Это произошло после того, как очаг заболевания обнаружили в одном из домов на Комсомольской улице.

«Установить неблагополучным пунктом по бешенству территорию города Люберцы городского округа Люберцы Московской области», - постановил губернатор региона Андрей Воробьев.

Очаг заболевания обнаружили в доме № 15 на Комсомольской улице. Теперь его жителям следующие шесть месяцев запрещено приглашать гостей, привозить и увозить животных, а также самостоятельно их лечить. Помимо этого, в городе ограничат проведение любых мероприятий, связанных с животными.

Причиной введения карантина по бешенству стала бездомная кошка, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области. Бесхозное животное подобрала на улице женщина, а затем отвезла в государственную ветеринарную клинику на осмотр. Там у кошки выявили бешенство и поместили на карантин.

Ранее председатель правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал, что сотрудники подмосковной Госветслужбы разложат вакцину-приманку от бешенства в лесах региона.

Люберцы Болезни Коты
26 февраля 2024, 23:35
«Никто не виноват». В Улан-Удэ оправдали охранников, до смерти избивших молодого коллегу
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Скандальное дело о гибели охранника ЧОП «Дельта» в Улан-Удэ завершилось противоречивым приговором. Молодой человек погиб после спарринга с тремя более опытными коллегами. Присяжные ЧОПовцев оправдали. Родственница погибшего рассказала «360», что будет обжаловать приговор в Верховном суде.

Бойцовский клуб в ЧОПе Родион погиб в августе 2022 года. Ему было 20 лет. Незадолго до этого молодой человек устроился работать охранником в ЧОП «Дельта». Сотрудники охранной организации устроили что-то вроде «бойцовского клуба». Новых сотрудников испытывали в спаррингах более опытные коллеги.

«У них там негласное правило такое было, что новички должны проходить такие испытания. Он, получается, не прошел. Изначально нужно было пройти комплекс физических упражнений. Челночный бег 20 на 20. Потом отжимания, подтягивания, прыжки, динамическая планка. По 10 раз шесть кругов. Затем после такого комплекса упражнений физических нужно было стоять в спарринге с тремя партнерами по две минуты. С более опытными сотрудниками», - рассказала «360» родственница погибшего Валентина.

По словам женщины, в результате этого испытания Родион получил закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и отек мозга. Молодой человек две недели пролежал в коме, после чего скончался. Как выяснилось, двое из трех спарринг-партнеров погибшего были боксерами.

Судебные разбирательства На скамье подсудимых оказались четыре человека. Трое - охранники, проводившие спарринг с Родионом. Также там был 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования. Его обвинили в принуждении к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы. Правда, два последние эпизода были связаны с другим пострадавшим охранником.

А вот спарринг-партнеров погибшего Родиона присяжные оправдали.

«В гибели моего племенника буквально никто не виноват. Да, оправдательный приговор <…> Суд присяжных вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это очень противоречивый приговор. Люди, которые стояли с ним в спарринге, не отрицают нанесение ударов, но присяжные посчитали, что не доказано, что это сделали они», - выразила недоумение Валентина.

Теперь родственники погибшего планируют обжаловать приговор в Верховном суде.

Убийства Суд Приговоры
26 февраля 2024, 23:11
Осквернившего памятник «Медному всаднику» юношу задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Петербургские полицейские задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в акте вандализма около памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга», - указали в ведомстве.

Его доставили на допрос в отдел полиции. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Накануне в Сети появился ролик, на котором неизвестный справил нужду у основания монумента. В тот же день полиция начала разыскивать хулигана.

Ранее во Владикавказе, сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации. Она разбросала венки и цветы, в надежде найти спиртное.

Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Они сорвали с постамента гранитную плиту, установленная сослуживцами погибшего офицера.

Санкт-Петербург Памятники Полиция Вандализм
26 февраля 2024, 22:10
Мертвую молодую пару из Крыма нашли в квартире в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге хозяйка квартиры нашла тела двух жителей Крыма, которые снимали у нее жилое помещение. Об этом сообщило издание 78.ru.

Собственница решила проверить квартиру после того, как арендаторы перестали выходить на связь. В квартире она нашла два тела и вызвала полицию. Правоохранители выяснили, что умершие парень и девушка раньше жили в Крыму, нигде не работали. Погибший молодой человек имел судимость.

Полицейские не обнаружили следов насильственной смерти на их телах. При этом рядом с погибшими нашли пакет с частицами неизвестного белого вещества, банковскую карту и свернутую купюру.

По предварительной информации, пара крымчан погибла в результате острого отравления неустановленным веществом. Их тела отправили в морг, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге нашли тела местной зоозащитницы и ее дочери-подростка , которые, по предварительной информации, погибли из-за утечки газа в квартире.

Санкт-Петербург Смертность Крым Полиция
26 февраля 2024, 21:33
Жителей Севастополя предупредили о взрывах
РИА «Новости»
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В Севастополе силами Черноморского флота проведут профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), включая гранатометание с катеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Запланировано гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы», - предупредил Развожаев.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены две украинские авиационные управляемые ракеты над Черным морем вечером 25 февраля. В Севастополе включили сирены воздушной тревоги , жителей попросили спуститься в укрытия.

Военное ведомство также отметило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировали 77 беспилотников ВСУ.

Американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что российские военные легко могут уничтожать украинские системы ПВО Patriot , поставленные США.

Черное море Крым Севастополь

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