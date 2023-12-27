27 декабря 2023, 11:57

Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве

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Молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что жителя столицы привлекут к уголовной ответственности по статье о вандализме. Также молодого человека обяжут возместить материальный ущерб метрополитену.

На опубликованном прокуратурой видео видно, как пассажир на станции метро «Царицыно» стремительно подходит к турникету и с силой всем телом наваливается на левую створку, выдавливая ее. В результате конструкция разбилась вдребезги.

Похожий случай произошел недавно на станции метро «Народное Ополчение». Сотрудники подземки заметили нарушителя и попросили его оплатить проезд либо покинуть метро. Это очень разозлило безбилетника. Выходя из метро, он ногой разбил правую створку турникета.

Метро Вандализм Москва 2023
26 декабря 2023, 23:52
Военное следствие задержало в Москве иностранцев с российскими паспортами
РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета России задержали в Москве шестерых иностранцев, которые не встали на воинский учет, несмотря на наличие гражданства РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», - рассказали авторы материала.

По данным источника, переселенцев задержали в Юго-Восточном округе Москвы в районе рынка «Садовод». Сейчас военное следствие продолжает работу по выявлению иностранцев с приобретенным российским гражданством, но по каким-то причинам не оформивших воинскую регистрацию.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что процедуру получения российского гражданства в Северной столице совместили с постановкой лиц на воинский учет. Паспорта РФ получили 11 мужчин, которые приехали из ближнего зарубежья. Они принесли присягу во время торжественной церемонии, на которой им вручили повестки о постановке на воинский учет.

Паспорта Следственный комитет России Москва 2023
26 декабря 2023, 20:17
Семь человек попали в больницу после взрыва газовых баллонов в Ставрополе
Пресс-служба МЧС
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Газовые баллоны взорвались в доме на улице Серова в Ставрополе, в больницу попали семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

После взрыва в пекарне на первом этаже двухэтажного здания начался пожар, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Ульянченко.

Глава города отметил, что жертв нет. Пожар уже потушили, специалисты обследуют здание.

На юго-западе Москвы произошел пожар в торговом центре. Загорелся кондиционер на первом этаже здания. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали, сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

Пожары Взрывы
26 декабря 2023, 20:08
Жители Ейска услышали звуки взрывов
РИА «Новости»
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Звуки взрывов услышали жители Ейска. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Взрывы
26 декабря 2023, 18:59
Мужчину с четырьмя килограммами наркотиков задержали на западе Москвы
РИА «Новости»
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В Западном округе Москвы сотрудники полиции остановили местного жителя, у которого во время досмотра нашли запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что патрульные увидели у дома на проспекте Вернадского мужчину. Его поведение показалось подозрительным, так как, заметив полицейских, он попытался убежать. Однако его быстро задержали.

Во время досмотра у 50-летнего жителя нашли три свертка с белым порошком. После этого обыск провели у него дома и обнаружили еще пять пакетов с порошком, общая масса которых превысила четыре килограмма. Кроме того, нашли весы и посуду со следами неизвестного вещества.

Позже экспертиза установила, что в изъятых пакетах был наркотик N-метилэфедрон. Правоохранители также выяснили, что подозреваемый планировал продавать запрещенные вещества в Москве. Мужчине предъявили обвинение и отправили в изолятор на время следствия.

На днях в гараже, расположенном на улице Головачева в Москве, сотрудники полиции также обнаружили наркоцех. Злоумышленники изготавливали там запрещенные синтетические вещества.

Наркотики Москва 2023

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