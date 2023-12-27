Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве

В ведомстве уточнили, что жителя столицы привлекут к уголовной ответственности по статье о вандализме. Также молодого человека обяжут возместить материальный ущерб метрополитену.

На опубликованном прокуратурой видео видно, как пассажир на станции метро «Царицыно» стремительно подходит к турникету и с силой всем телом наваливается на левую створку, выдавливая ее. В результате конструкция разбилась вдребезги.

Похожий случай произошел недавно на станции метро «Народное Ополчение». Сотрудники подземки заметили нарушителя и попросили его оплатить проезд либо покинуть метро. Это очень разозлило безбилетника. Выходя из метро, он ногой разбил правую створку турникета.