31 октября 2023, 00:29

«Бей ее». Девочки-подростки в Нефтекамске поставили школьницу на колени и избили

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Избиение девочки произошло в Нефтекамске на глазах у толпы. Школьницы поставили ее на колени и избили. За унижением наблюдала толпа подростков, некоторые подбадривали нападавшую, побуждая на «подвиги». Видео избиения распространилось в Сети.

ЧП произошло в ночь на 30 октября, подростки праздновали Хэллоуин, об этом свидетельствуют их наряды и «боевая раскраска» на лицах. Между девочками разгорелся конфликт. Как рассказала «360» одна из очевидиц произошедшего, ссора произошла из-за «подика», что на сленге означает вейп.

«Она с подругой у другой девочки попросила попарить и подик начала забирать. Та его забрала и другая начала ее <…> [бить], а с белыми волосами кричать: „<…> бей“», - рассказала собеседница издания.

На кадрах видно, что нападавшая заставила девочку встать на колени. Толпа разделилась на два лагеря, одни поддерживали агрессора, другие - пострадавшую. Но вступился за школьницу только один подросток, судя по видео. Мальчик отогнал нападавших от жертвы, за что получил порцию угроз от агрессивно настроенной школьницы. По словам очевидицы, потом приехала полиция.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Драки Дети Школьники Избиения Хэллоуин
31 октября 2023, 03:26
Стало известно число задержанных после беспорядков в Махачкале
Freepik
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Более 80 человек задержали в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД по СКФО.

В сообщении сказано, что МВД, УФСБ и СУ СК РФ продолжают следственные действия, посвященные установлению и задержанию организаторов митингов и активных участников беспорядков в воздушной гавани.

«На данный момент задержаны 83 лица, принимавшие участие в противоправной деятельности», - сообщили в публикации.

Также полицейские провели более 50 обысков , нашли оргтехнику и телефоны с доказательством причастности подозреваемых к организации и участию в протестах.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале инспирировали через социальные сети, в том числе с территории Украины. По его словам, агентуры западных спецслужб тоже участвовали в организации протестов в Дагестане. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров накануне заявил, что заблокирует канал «Утро Дагестан» из-за призывов к беспорядкам.

Дагестан Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 02:25
Трех школьников задержали за стрельбу в метро Петербурга
РИА «Новости»
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Полиция Санкт-Петербурга задержала трех несовершеннолетних за стрельбу из газового пистолета в метро. Школьники выстрелили в мужчину, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину», - рассказали в ведомстве.

Следствие проводит процессуальную проверку по статье «Хулиганство». Несовершеннолетние подозреваемые задержаны. Ход расследования держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее двум несовершеннолетним братьям из Химок предъявили обвинения в хулиганстве на территории школы - подростки избили сверстника. Следствие будет ходатайствовать об аресте школьников. Подростки в течение месяца устраивали «показательные» драки , снимали избиения на камеру и выкладывали записи в Сеть.

Дети Стрельба СК РФ Метро
31 октября 2023, 00:14
Более 50 обысков провели в Дагестане после беспорядков в аэропорту
Pxhere
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека и провели более 50 обысков после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД по СКФО.

«МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы», - сказано в публикации.

В сообщении отметили, что блюстители порядка в ходе обысков изъяли оргтехнику и телефоны, содержащие в себе доказательства причастности подозреваемых к участию в протестах. Как отметили в ведомстве, силовики контролируют обстановку в регионе, любые действия по ее осложнению оперативно пресекут.

Днем ранее участники беспорядков проникли в аэропорт Махачкалы. Они держали плакаты в поддержку Палестины и скандировали антиизраильские лозунги. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильской стороны.

Дагестан Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 00:00
«Три человека избили ни за что». Группа мужчин напала на нижегородца за замечание о нарушении ПДД
unsplash.com
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Компания мужчин избила нижегородца за то, что тот помешал им проехать по двору. Пострадавший получил тяжелые травмы. В СМИ заявили, что нападавшими оказались бойцы ММА, среди которых якобы был член сборной России по боксу Дамил Шарафутдинов. «360» пообщался с бойцом и пострадавшим.

Трое избили ни за что Конфликт произошел 25 октября. По словам потерпевшего, он сделал замечание водителю, который ехал по двору в неположенном месте. После этого между пешеходом и автомобилистом развязалась драка. Затем из машины вышел еще один человек, который тоже начал избивать нижегородца.

«Я кричу: „За что? За что ты бьешь?“. Потом удалось отползти, побежал вызывать милицию, за телефоном побежал. Вот вызвали, взяли телефон, выбежал снимать их на улицу, на видео зафиксировать номера этой машины, сфотографировать вот этих бойцов», - рассказал мужчина.

По словам пострадавшего, нападавшими оказались бойцы ММА. Затем к спортсменам подъехали их знакомые, один из которых тоже ударил пострадавшего. Мужчина добавил, что за происходящим наблюдал член сборной России по боксу, однако он не участвовал в избиении.

«Надеемся, что камеры видеонаблюдения зафиксировали. То есть, три человека избили ни за что», - возмутился мужчина.

В ходе конфликта нижегородцу сломали глазницу и перегородку носа. Мужчина также получил сотрясение головного мозга, ушиб и гематому.

«Били как на ринге. Потом вот определили, что на одежде у них была символика бойцовского клуба», - подчеркнул мужчина.

Обычный бытовой конфликт Боксер Дамил Шарафутдинов в беседе с «360» заявил, что СМИ упомянули его имя, чтобы раздуть конфликт. По его словам, потерпевший находился в неадекватном состоянии и оскорблял нападавших. В итоге один из них не сдержался и нанес мужчине несколько ударов.

«Но так как драки было две, его кто-то избил до нашего приезда. Кто его избил, мы не знаем. Следствие уже в курсе, насколько я знаю, там уже есть данные по тем людям, кто его избивал. <…> Не знаю, кто его до до нашего приезда избил, но это обычный бытовой конфликт, который пытаются выдать за какую-то там межнациональную историю», - отметил Шарафутдинов.

Он добавил, что профессиональные спортсмены не имеют права устраивать драки на улице.

«Просто представьте, что бы с ним было, если бы я его реально бил», - сказал боксер.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений жителю Нижегородской области.

Ранее омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы. Руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам.

Драки Спортсмены

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