Бетономешалка перевернулась на западе Москвы

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На месте происшествия начали работать оперативные службы города. Подробности о произошедшем и информация о пострадавших будут уточняться. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» помогли водителю выбраться из перевернувшейся машины в Истре. Мужчина не справился с управлением в районе деревни Манихино. Прибывшие на место спасатели обнаружили лежащий в кювете автомобиль с заблокированным внутри человеком.

Также стало известно о том, что более 170 ДТП зарегистрировали в столице на прошлой неделе. Самым аварийным днем стала среда. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 184 человека, 17 из которых - дети.