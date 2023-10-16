Бетономешалка перевернулась на западе Москвы
В Москве на Рябиновой улице, в районе дома 22, произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель бетономешалки не справился с управлением и опрокинул машину. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
На месте происшествия начали работать оперативные службы города. Подробности о произошедшем и информация о пострадавших будут уточняться. Движение в районе происшествия не затруднено.
Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» помогли водителю выбраться из перевернувшейся машины в Истре. Мужчина не справился с управлением в районе деревни Манихино. Прибывшие на место спасатели обнаружили лежащий в кювете автомобиль с заблокированным внутри человеком.
Также стало известно о том, что более 170 ДТП зарегистрировали в столице на прошлой неделе. Самым аварийным днем стала среда. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 184 человека, 17 из которых - дети.