Бетономешалка переехала двух пенсионерок в Кисловодске. Момент аварии попал на видео

Пенсионерки 62 и 66 лет перебегали дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. Водитель, вероятно, не заметил женщин. В итоге обе оказались под колесами грузовика.

«Установлено, что 59-летний водитель, местный житель, за последние два года привлекался к административной ответственности один раз, на момент автоаварии был трезв», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Пенсионерки попали в больницу. Пока неизвестно, в каком они состоянии. По предварительным данным, одну из пострадавших поместили в реанимацию. Правоохранители начали проверку.

Ранее кроссовер впечатал пешехода в разбитую фуру под Новосибирском, а затем отлетел в движущийся по «встречке» КамАЗ. Всего в аварии пострадали два человека.