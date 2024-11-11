11 ноября 2024, 20:09

Бетономешалка переехала двух пенсионерок в Кисловодске. Момент аварии попал на видео

Читайте нас в: Google Новости

Бетономешалка переехала двух женщин в Кисловодске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом аварии.

Пенсионерки 62 и 66 лет перебегали дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. Водитель, вероятно, не заметил женщин. В итоге обе оказались под колесами грузовика.

«Установлено, что 59-летний водитель, местный житель, за последние два года привлекался к административной ответственности один раз, на момент автоаварии был трезв», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Пенсионерки попали в больницу. Пока неизвестно, в каком они состоянии. По предварительным данным, одну из пострадавших поместили в реанимацию. Правоохранители начали проверку.

Ранее кроссовер впечатал пешехода в разбитую фуру под Новосибирском, а затем отлетел в движущийся по «встречке» КамАЗ. Всего в аварии пострадали два человека.

ДТП Видео
11 ноября 2024, 20:04
Четверо мужчин в Ставрополье осквернили Вечный огонь и попали на видео
Читайте нас в: Google Новости
Четверых россиян задержали за подозрение в осквернении Вечного огня в Невинномысске. В следственном управлении СК России по Ставропольскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Четверых россиян задержали за подозрение в осквернении Вечного огня в Невинномысске. В следственном управлении СК России по Ставропольскому краю сообщили , что возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Вечером 10 ноября четверо мужчин у обелиска «Вечная Слава», воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернили Вечный огонь. Их злодеяние попало на камеру видеонаблюдения.

Молодых людей задержали. В ближайшее время им назначат меру пресечения.

«Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководства следственного управления», - уточнили в пресс-службе.

Подобный случай произошел в Невинномысске в марте. Тогда молодых людей ногами пытались сбить пламя Вечного огня.

Ранее подростки осквернили Вечный огонь в Казани. Несовершеннолетние грели руки у Вечного огня, смеялись и фотографировались, а потом пламя погасло, и ребята убежали.

Видео Следственный комитет России
11 ноября 2024, 16:44
«Полное нарушение правил». Владелица квеста в Москве — о ранении девушки во время игры
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Аниматора, ранившего 19-летнюю студентку из пистолета во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Москве, накажут. Об этом в интервью 360.ru сообщала владелица квеста Юлия Царская.

«Ведется разбирательство вместе с правоохранительными органами, потому что это полное нарушение правил организации. У нас прописаны инструктаж, это несоответствие, во-первых, со сценарием. Во-вторых, это нарушение правил техники безопасности проведения игры. У нас достаточно жесткий контроль», - подчеркнула она.

Юлия добавила, что пока правоохранители выясняют, откуда у аниматора вообще было оружие. Также специалисты опрашивают других сотрудников. Видеозаписи с камер наблюдения также передают полицейским.

«В любом случае это не останется безнаказанным», - пообещала Юлия.

Ранее произошел другой шокирующий случай: в квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Девушки проходили испытание, привязанными к стулу, а аниматор устроил пожар.

Больницы Правила Москва
11 ноября 2024, 16:02
Аниматор квеста в Москве ранил посетительницу из пистолета
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Аниматор на интерактивном квесте в Москве выстрелил из пистолета в 30 сантиметрах от лица одной из посетительниц. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, от пистолетного выстрела пострадала 19-летняя студентка. Врачи диагностировали травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. После оказания первой помощи девушку отпустили из больницы домой.

Квест назывался «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Полиция начала проверку в отношении владельца квеструма и аниматора.

Ранее в Стерлитамаке во время квеста из окна вывалились трое студентов. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что аниматор использовал электрошокер, чем напугал посетителей. После этого участник квеста вместе с друзьями отбежал в угол. О том, что там было закрытое фанерой окно, никто из них не знал.

Стрельба Москва
11 ноября 2024, 11:45
Момент обрушения строительного крана в Кызыле попал на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Кран обрушился на строительной площадке на Ангарском бульваре в городе Кызыл. Видеозапись момента ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В результате происшествия пострадал один рабочий. По данным регионального МЧС, мужчину заблокировало в кабине крана. Специалисты спасли пострадавшего и передали его скорой помощи.

Региональная прокуратура начала проводить проверку после случившегося.

Ранее обрушился подъемник крана с рабочими на улице Ворошилова в Воронеже.

Погибли двое строителей - монтажник и электромонтер. Еще один рабочий получил травмы. Спасатели сняли пострадавшего мужчину с высоты 18-го этажа.

Строительство МЧС РФ Видео

Новости по теме