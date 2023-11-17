17 ноября 2023, 09:06

Беспилотники сбили в Смоленской области

РИА «Новости»
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В Смоленске и Смоленском районе перехватили украинские беспилотники самолетного типа. Информация о пострадавших не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа», - объявил он.

По предварительной информации, никто не пострадал. Василий Анохин сообщил, что оперативные службы уже выехали к месту происшествия.

Беспилотники
17 ноября 2023, 09:37
Мужчина открыл стрельбу из ружья в московском метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичной подземке произошел конфликт со стрельбой. Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, утром 17 ноября около входа в вестибюль станции метро «Рязанский проспект» повздорили двое мужчин. У одного из конфликтующих с собой было ружье с разрешением на ношение. Во время ссоры он выстрелил в сторону потолка.

В дептрансе уточнили, что обошлось без пострадавших. Стрелка сразу же задержали совместными усилиями пассажира, полиции и службы безопасности метро. Предположительно, пассажиры устроили разборки из-за личной неприязни.

Станция метро продолжила работу в штатном режиме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

На днях российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве из-за ссоры с гостями заведения. Мужчину задержали полицейские на Шлюзовой набережной.

Стрельба Метро Москва 2023
17 ноября 2023, 09:17
Уголовное дел возбудили из-за гибели шахтеров на руднике в Забайкалье
piqsels
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Уголовное дело возбудили по факту обрушения горной породы в шахте Балейского района Забайкальского края, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного комитета.

Следователи вместе со специалистами Ростехнадзора осматривают место происшествия. Тела двух погибших шахтеров передали для проведения судебных медицинских экспертиз.

«Следователи затребуют и изучат документы, опросят руководство и работников предприятия», - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, в результате чего погибли два человека.

Обрушение на руднике ЗРК «Омчак» произошло в ночь на 17 ноября.

Погибли два шахтера.

Как уточнил глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков, обе жертвы были вахтовиками. Мужчины приехали из Иркутской и Челябинской областей. Он подчеркнул, что «Омчак» поможет семьям погибших.

Шахты Следственный комитет России
17 ноября 2023, 08:55
Очевидцы сообщили о сильном пожаре в Ногинске
РИА «Новости»
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Очевидцы опубликовали фото с места сильного пожара в Ногинске. Над многоэтажкой виден густой черный дым. ПРи этом, судя по некоторым видео, загорелась машина неподалеку.

Причины и подробности происшествия пока неизвестны.

На кадрах виден полыхающий прямо на дороге автомобиль.

Пожары
17 ноября 2023, 08:35
Погибшие в Забайкалье шахтеры оказались вахтовиками
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Погибшие при обрушении горных пород на руднике в Забайкалье шахтеры прибыли из Иркутской и Челябинской областей на вахту. Об этом рассказал ТАСС глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков.

«Это были вахтовики не из нашего края. Один проживал в Челябинске, второй - в Иркутской области. Один 1978 года, другой - 1979 года рождения», - указал он.

Рудник «Омчак» окажет помощь семьям погибших. Ушаков назвал гибель шахтеров трагедией, однако напомнил, что горнорудная промышленность всегда несет за собой риски и потери.

Горная порода обрушилась на Верхне-Алиинском месторождении на глубине примерно 0,5 километра. Это произошло, когда специалисты проводили на руднике плановые работы.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 17 ноября, на руднике ЗРК «Омчак». Сообщение об обрушении поступило дежурным в 01:20 по московскому времени.

Погибли два человека , спасатели обнаружили тела и подняли их на поверхность.

Шахты МЧС РФ

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