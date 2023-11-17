Беспилотники сбили в Смоленской области
В Смоленске и Смоленском районе перехватили украинские беспилотники самолетного типа. Информация о пострадавших не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа», - объявил он.
По предварительной информации, никто не пострадал. Василий Анохин сообщил, что оперативные службы уже выехали к месту происшествия.