Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области

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«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», - написал он.

Как уточнил глава региона, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 15 мая в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, снаряды РСЗО «Ольха» и несколько дронов.

Над Крымом 15 мая сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Пять дронов сбили под Курском, а еще три уничтожили в Брянской области.