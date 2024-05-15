15 мая 2024, 07:37

Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области

РИА «Новости»
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Топливную базу в Ростовской области атаковали два беспилотника. На месте прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», - написал он.

Как уточнил глава региона, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 15 мая в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, снаряды РСЗО «Ольха» и несколько дронов.

Над Крымом 15 мая сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Пять дронов сбили под Курском, а еще три уничтожили в Брянской области.

Беспилотники Взрывы
15 мая 2024, 06:48
Пожар от упавших обломков ракет в пригороде Севастополя потушили
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Обломки ликвидированных силами ПВО ракет в Севастополе упали в частном секторе и у села Полюшко. Возгорание ликвидировали, информация о пострадавших не поступала, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. <…> Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь», - сообщил он.

На месте падения обломков в районе села Полюшко произошло возгорание. Развожаев объявил, что огонь потушили. Фрагменты ракет упали также на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской. По словам губернатора, никто не пострадал.

Он посоветовал жителям не подходить к осколкам сбитых ракет, так как суббоеприпасы могли не сдетонировать в воздухе. Развожаев призвал не снимать работу ПВО и соблюдать осторожность.

В Белгородской области сбили несколько воздушных целей. Пострадали два жител я поселка Дубовое.

Ракеты Пожары Севастополь ПВО
15 мая 2024, 01:16
Один человек пострадал в ДТП на Можайском шоссе в Москве
Freepik
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ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в результате аварии пострадал один человек.

Три полосы автомобильного движения перекрыли по направлению в центр. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно еще об одной аварии. На востоке Москвы ДТП случилось на Сиреневом бульваре. Там столкнулись грузовик и легковая машина. В легковушке три человека пострадали, двух увезли в детскую Морозовскую больницу, а третьего - в ГКБ № 36.

Также ДТП произошло 9 мая в Ульяновской области. Легковой автомобиль и микроавтобус «Газель» столкнулись рядом с поселком Лощина Чердаклинского района. В итоге скончалась пассажирка маршрутки, еще пятерых человек госпитализировали.

Больницы ДТП Машины Москва
14 мая 2024, 22:11
Третье уголовное дело возбудили в Петербурге после падения автобуса в реку
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге генерального директора ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, заподозрили в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом Lenta.ru сообщили в управлении СК по городу.

Согласно данным следствия, гендиректор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮЛ.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В скором времени ему предъявят обвинение. Гендиректору ООО «Такси» грозит до двух лет лишения свободы. Это уже третье уголовное дело после ДТП с падением автобуса в реку.

Ранее суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу до 10 июля.

Уголовное дело Суд ДТП Такси Автобусы Реки
14 мая 2024, 20:54
«Испугался моих слов». Регбистка Сайлаонова рассказала, как ее оскорбили в электричке
РИА «Новости»
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Регбистка сборной России и краснодарской «Кубани» Амина Сайлаонова подверглась оскорблениям и угрозам от неизвестного мужчины в вагоне поезда на МЦК. В интервью 360.ru спортсменка рассказала подробности происшествия.

По ее словам, сидевший рядом с ней пассажир бесцеремонно ее разглядывал и задавал вопросы о ее «половой принадлежности», спрашивая, не трансвестит ли она.

«Он откровенно заявлял, что, если ему не понравится мой ответ, я быстренько оттуда (из поезда - прим. ред.) вылечу. Дальше я уже снимать [на телефон] начала», - рассказала девушка.

Мужчина при этом грозился вызвать охрану, но потом неожиданно вышел из вагона.

«Возможно, он испугался моих слов», - предположила Сайлаонова.

Она отметила, что иногда люди, не разобравшись, могут к ней применить обращение «молодой человек», но подобный случай произошел впервые.

Спортсменка рассказала, что в полицию не обращалась, потому что на снятом ею видео нет даже лица абьюзера.

«Мы решили с друзьями и специалистами, что оно того не стоит», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также он рассказала, как выглядит этот человек: «Седой, с короткой стрижкой, щетиной, глаза карие, телосложение среднее».

Ей даже показалось странным, что при таких физических данных он не «побоялся вступить с ней в диалог».

По ее мнению, найти этого мужчину можно только с помощью камер видеонаблюдения.

Видео Женщины Полиция

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