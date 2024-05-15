Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области
Топливную базу в Ростовской области атаковали два беспилотника. На месте прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», - написал он.
Как уточнил глава региона, пострадавших в результате атаки нет.
Утром 15 мая в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, снаряды РСЗО «Ольха» и несколько дронов.
Над Крымом 15 мая сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Пять дронов сбили под Курском, а еще три уничтожили в Брянской области.