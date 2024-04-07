Беспилотник упал в Ростовской области

«Действительно, сегодня днем в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», - заявил источник.

Два дня назад, 5 апреля, Василий Голубев заявил о восьми пострадавших после атаки дрона в Ростовской области. ЧП произошло в Морозовском районе, недалеко от аэродрома. Раненых госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Еще один упавший дрон нашли у нефтебазы под Подольском. БПЛА самолетного типа упал вечером 4 апреля. На месте происшествия обнаружили крупные фрагменты беспилотника. Силовики отправили их на исследование в станционную лабораторию.