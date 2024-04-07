07 апреля 2024, 22:23

Беспилотник упал в Ростовской области

РИА «Новости»
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Беспилотник самолетного типа упал в в Матвеевом Кургане Ростовской области. Об этом сообщили агентству Interfax в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

«Действительно, сегодня днем в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», - заявил источник.

Два дня назад, 5 апреля, Василий Голубев заявил о восьми пострадавших после атаки дрона в Ростовской области. ЧП произошло в Морозовском районе, недалеко от аэродрома. Раненых госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Еще один упавший дрон нашли у нефтебазы под Подольском. БПЛА самолетного типа упал вечером 4 апреля. На месте происшествия обнаружили крупные фрагменты беспилотника. Силовики отправили их на исследование в станционную лабораторию.

Беспилотники
07 апреля 2024, 22:53
Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом
РИА «Новости»
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В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», - сказано в публикации.

Также на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети. Как отметили в администрации региона, уровень воды достиг отметки 864 сантиметра. Критическим показателем является 930 сантиметров.

Ранее в сети опубликовали новые кадры затопленного Орска. На ролике видно, как людей спасают с помощью плавательных средств.

Дети Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 21:58
Осталось меньше метра. Уровень воды реки Урал у Оренбурга почти дошел до критического
Freepik
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Уровень реки Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Опасный уровень - 930 сантиметров. Неблагоприятное значение уже пройдено - 760 сантиметров», - сказано в публикации.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 765 сантиметров.

Ранее в МЧС заявили, что жителям районов возможных подтоплений следует поскорее эвакуироваться. По информации министерства, в 39 регионах подтопило более 6,8 тысячи жилых домов. Ведомство привело сотрудников в ряде субъектов страны в режим повышенной готовности.

Самая трудная обстановка с наводнением в Оренбургской области. Более 100 спасателей и 30 единиц техники задействовали для укрепления дамбы в селе Илек.

Урал Спасатели Наводнения Реки Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 21:50
Жителям Орска порекомендовали сделать вакцинацию от гепатита А
РИА «Новости»
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Оказание стационарной медицинской помощи в Орске временно прекратили, эвакуированным из зоны затопления сделают вакцинацию от гепатита А. Об этом сообщили в Минздраве Оренбургской области.

Пациентов перенаправят в профильные учреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе сейчас оказывают преимущественно экстренную и неотложную помощь Стационары расположены по адресам: улица Новосибирская, 117 и улица Станиславского, 50.

Для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированным жителям бесплатно предоставят противовирусные средства.

С 9 апреля начнется массовая вакцинация населения от гепатита А, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

«Прошу население <…> максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается», - предупредила министр.

В Сети появились новые кадры затопленного Орска, куда продолжает прибывать вода. На ролике видно, как людей спасают с помощью лодок. Трамвайные остановки в городе ушли под воду.

Минздрав Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 21:09
Два ангара загорелись в поселке Индустриальный под Краснодаром
Пресс-служба МЧС
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Пожар начался в ангарах в поселке Индустриальном под Краснодаром. Огонь охватил площадь 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В поселке Индустриальный горят два ангара. Огонь охватил 1700 квадратных метров. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники», - сообщили в ведомстве.

Ангары расположены на улице Безуленко в поселке Индустриальный. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и защитой рядом стоящего строения.

В Уфе ранее загорелся завод с пластиком , расположенный в микрорайоне Сипайлово на улице Чудской. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На складе загорелись пластиковые кубовые емкости, используемые для хранения жидкостей.

При пожаре в Москве на улице Уральской пострадали пять человек. Загорелась квартира в девятиэтажном доме.

Пожары Краснодар МЧС РФ Россия

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