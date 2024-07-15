Беспилотник упал на территорию электроподстанции под Липецком
Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена», - написал он.
Губернатор отметил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии готовности.
Ранее глава Брянской области заявил об уничтожении шести беспилотников в небе над регионом. Четыре БПЛА сбили над территорией Севского района, по одному - над Брасовским и Погарским районами.