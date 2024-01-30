Беспилотник сбили в Севастополе
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека», - уточнил он.
По словам Развожаева, все службы перевели в состояние боевой готовности. Губернатор призвал всех местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Данных о пострадавших нет. Развожаев уточнил, что спасательная служба Севастополя пока не зафиксировала повреждения инфраструктуры.
«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», - добавил губернатор.