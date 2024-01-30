Беспилотник сбили в Севастополе

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«По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека», - уточнил он.

По словам Развожаева, все службы перевели в состояние боевой готовности. Губернатор призвал всех местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Данных о пострадавших нет. Развожаев уточнил, что спасательная служба Севастополя пока не зафиксировала повреждения инфраструктуры.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», - добавил губернатор.