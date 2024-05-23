Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана

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«Уважаемые жители! По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет», - написал он в Telegram-канале.

Нуриев отметил, что на месте ЧП уже работают оперативные службы и МЧС. Он заверил, что ситуация в городе находится под контролем, угроз мирным жителям нет.

В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое в Нижнекамске. Предположительно, на кадры попал пролет дрона.

Минобороны в Telegram-канале подтвердило, что силы ПВО около 14:00 сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана.

Пресс-служба Международного аэропорта в Казани сообщила, что в 14:05 все наложенные ранее ограничения на работу воздушной гавани сняли.