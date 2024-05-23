23 мая 2024, 14:26

Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана

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Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил глава Елабуги Рустем Нуриев.

«Уважаемые жители! По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет», - написал он в Telegram-канале.

Нуриев отметил, что на месте ЧП уже работают оперативные службы и МЧС. Он заверил, что ситуация в городе находится под контролем, угроз мирным жителям нет.

В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое в Нижнекамске. Предположительно, на кадры попал пролет дрона.

Минобороны в Telegram-канале подтвердило, что силы ПВО около 14:00 сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана.

Пресс-служба Международного аэропорта в Казани сообщила, что в 14:05 все наложенные ранее ограничения на работу воздушной гавани сняли.

Беспилотники
23 мая 2024, 14:58
Машину пытались подорвать бомбой во Владивостоке
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Под машину жителя Владивостока неизвестный подложил бомбу. После случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что днем 23 мая на Русской улице водитель Nissan X-trail заметил под бампером неизвестный предмет. Мужчина сбил его ногой, после чего произошел взрыв. Кузов арендованного авто получил повреждения.

«Прокуратура Советского района поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство во Владивостоке», - уточнили в надзором ведомстве.

По данным Telegram-канала Svodka25, предметом, который мужчина пнул, был камень. А странный объект с проводом он заметил со стороны водительского сиденья.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты.

Уголовное дело Взрывы Мужчины Машины Владивосток
23 мая 2024, 14:31
Пожар в незаконном хостеле в Подмосковье полностью ликвидировали
РИА «Новости»
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Пожар в хостеле в СНТ «Снегирь» в Подмосковье полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России.

По последним данным ведомства, жертвами ЧП стали восемь человек. Один пострадавший попал в больницу.

В прокуратуре региона ранее сообщили, что дом арендовал 23-летний мужчина. Здание использовали как хостел для проживания мигрантов-нелегалов.

После ЧП возбудили два дела - о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что получили сигнал о пожаре в районе 04:00, около 09:00 спасатели объявили ликвидацию открытого горения.

МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой
23 мая 2024, 14:25
Крыша цеха по переработке мусора в Твери рухнула из-за возгорания
РИА «Новости»
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В Твери загорелся цех по переработке мусора. Из-за пожара обрушилась кровля здания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло на улице Спартака, 47. Пожар локализовали.

«Загорелся мусороперерабатывающий цех на 1000 квадратных метров, обрушилась кровля», - указали в ведомстве.

На месте работают 46 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Открытое горение ликвидировали.

В ночь на 23 мая в Подмосковье произошел пожар в частном доме. Здание располагалось в деревне Падиково. Предварительно, дом арендовали под хостел для мигрантов. Огонь распространился на площади в 80 «квадратов». По последним данным, погибли восемь человек.

По статье о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконной миграции следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль ход и результат расследования.

Пожары Переработка Мусор
23 мая 2024, 14:15
«Очнулась вовремя». Житель СНТ в Истре помог спасти пострадавшую при пожаре
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Постояльцам сгоревшего хостела в Истре помогли местные жители. Один из жителей СНТ «Снегирь» рассказал 360.ru о спасении женщины.

О пожаре мужчина узнал от соседа, который среди ночи поднял людей и потребовал открыть ворота для въезда машин оперативных служб. Из окна горевшего дома выпрыгнула женщина, которую впоследствии госпитализировали.

«Очнулась вовремя. По большому счету повезло, жива осталась. Там рука сломана, сотрясение вроде бы диагностировали медики. Во всяком случае, в рубашке родилась», - сказал он.

Женщина, по словам собеседника 360.ru, проснулась, когда огонь уже полыхал. Она в шоковом состоянии выбежала на улицу. Вызвать экстренные службы не могла - телефон остался внутри.

«Там все сгорело. Она выпрыгнула и стояла там, рыдала. Дом уже горел, и она не могла подмогу вызвать, телефон там остался. Человек в растрепанных чувствах был», - рассказал местный житель.

Медики скорой помощи осмотрели пострадавшую и увезли в больницу. По информации МЧС, погибли восемь человек. Последствия пожара сняли на видео.

«Пламя-то было достаточно сильное с учетом того, что еще у соседнего здания пластиковый водослив стал плавиться. Ситуацию спасло то, что он хоть и деревянный, но обложен кирпичом», - рассказал мужчина.

В частном трехэтажном доме в СНТ «Снегирь» жили нелегальные мигранты. Мужчина арендовал его и оборудовал хостел. Возбудили уголовные дела , в том числе о причинении смерти по неосторожности.

Пожары Истра Мигранты

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