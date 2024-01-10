10 января 2024, 16:43

Беспилотник сбили над Волгоградской областью

РИА «Новости»
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Беспилотник сбили в небе над Волгоградской областью, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его комментарий опубликовала пресс-служба региона.

По словам Бочарова, вражеский объект сбили силы Минобороны. Обошлось без пострадавших, повреждения отсутствуют.

Беспилотники
10 января 2024, 17:14
Глыба льда упала на женщину с крыши на западе Москвы
РИА «Новости»
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Столичный главк Следственного комитета России организовал доследственную проверку из-за падения на женщину льда с крыши дома на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что 10 января с крыши дома на площади Победы на 52-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Следователи приступили к осмотру места происшествия для установления причин произошедшего.

Ранее в Люберцах мужчина погиб при сходе ледяного наста с крыши военкомата. Жена погибшего рассказала подробности о ЧП.

Следственный комитет России Москва
10 января 2024, 17:04
Трубу с горячей водой прорвало в ЖК на северо-западе Москвы
Телеканал «360»
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В жилом комплексе «Город на реке Тушино-2018» на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. О происшествии «360» рассказал один из местных жителей.

Прорыв трубы произошел в здании по адресу Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 2, расположенном неподалеку от стадиона «Спартак». Кипятком затопило паркинг на цокольном этаже дома, помещение заволокло паром. О причинах произошедшего не известно.

Накануне в другом корпусе этого же ЖК прорвало трубу с холодной водой , которая залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки. Жителям пришлось самостоятельно вычерпывать ее ведрами. При этом представители управляющей организации не реагировали на сообщение о потопе более двух часов.

Также сегодня потоп случился в сталинке на Кудринской площади. Высотку затопило, а представители жилищной компании больше часа не могли найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.

ЖКХ Москва
10 января 2024, 15:55
Самый сильный подросток России погиб в автокатастрофе в Башкирии
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Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту погиб в автокатастрофе в Башкирии. Ему было 16 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Несовершеннолетний молодой человек, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России, находился за рулем легкового автомобиля, заявил собеседник агентства.

По данным ГИБДД , авария произошла на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Машина ВАЗ-2109, в которой находился подросток, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал», - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель «девятки» скончался спустя сутки в результате полученных травм.

Авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика ранее произошла в Предгорном округе Ставропольского края.

Жертвами ДТП стали восемь человек.

Башкирия Грузовики ДТП Машины Водители
10 января 2024, 15:39
Пенсионер из Москвы проиграл на «интернет-бирже» 1,2 миллиона рублей
Freepik
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Пожилой москвич лишился свыше 1,2 миллиона рублей. Он попытался увеличить свои накопления, играя на онлайн-бирже, однако стал жертвой мошенников. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 83-летний житель столицы, поверив рекламе брокерского сайта в интернете, решил попробовать свои силы в инвестировании. Объявление обещало внушительную прибыль даже при скромных вложениях.

Перейдя по рекламной ссылке на теневой веб-сайт, он оставил свои контактные данные. Мужчине перезвонил менеджер и убедил его зарегистрироваться на платформе за 8,6 тысячи рублей. Следуя инструкциям назначенного «куратора», пенсионер начал переводить деньги. Изначально суммы были невелики - от 12 до 30 тысяч рублей. Но вскоре аферисты предложили мужчине значительно увеличить доходы. Поверив мошенникам, он перечислил им более 300 тысяч рублей.

Дальнейшая «работа с клиентом» осуществлялась различными брокерами, уверявшими его в росте прибыли. Но когда пенсионер предпринял попытку снять свои средства, он столкнулся с серией препятствий: начиная с комиссий за вывод средств, заканчивая платами за обслуживание и закрытие счета. Все операции ему пришлось оплачивать.

В общей сложности мужчина совершил порядка 25 платежей и лишился около 1,2 миллиона рублей. Лишь спустя несколько месяцев он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

Ранее многодетная мать из Москвы потеряла две квартиры, офис и угодила в психиатрическую больницу. Эти беды обрушились на нее после посещения тренингов.

Мошенничество Москва

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