02 марта 2024, 20:35

Беспилотник сбили над Финским заливом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, сбили над Финским заливом. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поразили над акваторией и побережьем Финского залива», - отметил он.

Губернатор опубликовал видео того, как системы ПВО ликвидировали неопознанный объект над Финским заливом. По словам Дрозденко, в результате пострадавших и разрушений нет.

Вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань временно перестала принимать и выпускать самолеты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с происшествием в акватории залива сообщил о связи с командованием Ленинградского военного округа. Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона.

Санкт-Петербург Беспилотники
02 марта 2024, 20:53
Силовики заблокировали ячейку ИГ в жилом доме в Ингушетии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В городе Карабулаке в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Правоохранительные органы заблокировали предполагаемых террористов в одном из жилых домов.

«Режим КТО введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц», - уточнили в публикации.

Решение о проведении КТО приняли вечером 2 марта. Операцию начали на Рабочей и Набережной улицах, а также на Осканова и Джабагиева.

По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова. Члены группировки готовились к совершению резонансных террористических актов.

В ноябре прошлого года российские силовики уничтожили пособника членов бандитской группы в Ингушетии. При попытке ареста мужчина оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки одного из силовиков ранили, а преступник погиб.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Терроризм ФСБ Россия Аресты Полиция
02 марта 2024, 20:09
Пулково временно перестал принимать и выпускать рейсы из-за угрозы атаки БПЛА
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вечером 2 марта в аэропорту Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Сейчас воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Введение ограничений подтвердили в Росавиации. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале представителя ведомства.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 по московскому времени 2 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», - говорится в сообщении.

Там же подчеркнули, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.

Утром 2 марта беспилотник взорвался на Пискаревском проспекте в Петербурге. Из-за ЧП пострадал дом № 161 и рядом стоящие здания. Жителям выплатят компенсации. По данным комздрава города, помощь медиков потребовалась шести людям.

Санкт-Петербург Беспилотники
02 марта 2024, 18:35
Девушка в Дагестане жестоко избила новую жену своего экс-супруга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Дагестане жительница Буйнакска набросилась с кулаками на жену своего экс-супруга. Против нее могут возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью средней степени тяжести, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Бывшая жена узнала о новой избраннице и начала ее терроризировать телефонными звонками. Затем назначила личную встречу, но вместо разговоров стала избивать соперницу.

Пострадавшая получила ушибы и перелом руки, ее госпитализировали. Нападавшую ждет разбирательство в полиции.

Во Владимирской области местная жительница устроила скандал возлюбленному из-за измены. В пылу ссоры она набросилась на мужчину и избила его. Через несколько дней после он скончался, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Дагестан Больницы
02 марта 2024, 17:07
Будто наступил конец света. Жители Петербурга — о последствиях удара дрона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полиция оцепила территорию вокруг дома № 161 на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга после взрыва, вызванного, предположительно, падением беспилотника, и последующего пожара. О том, что происходило около 07:00 на улице, «360» рассказала жительница пострадавшего дома Валерия.

Валерия подтвердила, что всех жителей разместили в местном детском саду. Жителям пострадавших квартир пообещали ночлег.

Повыбивало стекла, и начался пожар Жительница соседнего дома Оксана в комментарии «360» заявила, что проснулась от сильного толчка и громкого звука. Спустя несколько минут вышла гулять с собакой.

«Увидела, что начали собираться люди. На территории наших домов ничего не было видно, и я не понимала, что происходит. Потом встретила соседа, который уже был на месте, он сказал, что повыбивало стекла и начался пожар», - пояснила женщина.

Она добавила, что полиция, пожарные и скорая помощь прибыли очень быстро. Она пыталась узнать о пострадавших, но петербурженке никто не ответил.

Она подчеркнула, что проснулась от громкого звука, после чего побежала на балкон - узнать, что случилось. По ее словам, ощущение было такое, будто наступил конец света. После этого девушка вышла на улицу вместе с другими жителями.

«Людей было много, все на панике выбежали, никто ничего не понимал» - заявила Валерия.

Собеседница «360» добавила, что фасад здания сильно пострадал и половины дома не осталось.

По словам собеседницы «360», пожар охватил балкон квартиры на втором этаже, но сильного пламени не было. Не увидела Оксана и вылетевших кирпичей. Женщина пояснила, что заметила только осколки стекол около пострадавшего дома и соседних зданий. Еще у одного дома выбило стеклопакет, который до сих пор лежит на газоне.

Взрыв на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга прогремел в субботу утром 2 марта. Администрация Красногвардейского района сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова. В Смольном добавили, что жителей разместили в детском саду. С ними работают врачи, социальные работники и психологи.

В Росгвардии подтвердили, что дом на Пискаревском проспекте, предположительно, повредил беспилотник.

Неизвестный летательный аппарат спикирует с неба в жилом районе, после чего появилась яркая вспышка.

Санкт-Петербург Пожары Беспилотники Взрывы Полиция

Новости по теме