Беспилотник сбили над Финским заливом

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«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поразили над акваторией и побережьем Финского залива», - отметил он.

Губернатор опубликовал видео того, как системы ПВО ликвидировали неопознанный объект над Финским заливом. По словам Дрозденко, в результате пострадавших и разрушений нет.

Вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань временно перестала принимать и выпускать самолеты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с происшествием в акватории залива сообщил о связи с командованием Ленинградского военного округа. Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона.