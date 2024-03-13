Беспилотник сбили на подлете к НПЗ КИНЕФ в Ленобласти

«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа», - написал он.

В результате происшествия, по данным Дрозденко, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Производство работает в штатном режиме. Последствия на месте падения беспилотника уже локализовали и устранили, заключил губернатор.

В Воронежской области минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 30 беспилотников. Данные об этом опубликовал глава региона Александр Гусев. По его данным, в нескольких муниципалитетах на месте падения обломков БПЛА обнаружили незначительные повреждения инфраструктуры и жилья на месте