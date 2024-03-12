В Орле после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью в Орле БПЛА упал на объект топливно-энергетического комплекса. Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы незамедлительно провели работы для обеспечения безопасности города.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», - уточнил градоначальник.

Он также добавил, что в данный момент возле МКД дежурят сотрудники администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо. Всем жильцам предложили помощь. Ситуацию взяли под контроль.

Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили в Ленобласти.