Беспилотник нейтрализовали в Ростовской области
Утром 29 января беспилотник заметили в Ростовской области. Дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Беспилотник зафиксировали на территории Неклиновского района. Его нейтрализовали с помощью РЭБ.
«В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере», - указал губернатор.
Он уточнил, что в зимнее время года лагерь не работает. Учреждение находится на консервации. Пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата нет.