Беседки горели на турбазе в Ульяновской области

Вызов поступил за час до полуночи. На турбазе горели бревенчатые беседки. К тушению привлекли 23 специалиста и пять единиц техники. В 02:07 огонь полностью ликвидировали. По информации спасателей, никто не пострадал.

Пожар произошел на базе отдыха «Архангельская слобода» в 35 километрах от столицы региона. Сайт «КП - Ульяновск» сообщил, что по одной из версий возгорание спровоцировала неисправная электропроводка.

Одноэтажный деревянный дом сгорел в Строгино на улице 1-я Лыковская. Пожар произошел ночью, обрушилась крыша. Очевидцы сообщали, что в здании мог находиться один человек. При разборе конструкций обнаружили его тело. Соседка вышла самостоятельно.