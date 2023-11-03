По информации издания, школьницу привезли в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по подозрению в краже смартфона. Инспекторы выяснили, что у задержанной рязанская прописка, в Москве она была без документов и без родителей.

«МК» уточнил, что будущая молодая мать - цыганка из многодетной семьи. Вместе с родителями, братьями и сестрами они ведут кочевой образ жизни, перемещаясь по российским городам. В Рязани местные инспекторы ПДН знают семью с 2009 года.

Более того, по документам следственных органов, семейство ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и в Волгограде, и в Красноярске. Поводом для этого во всех случаях стало непосещение детьми учебных заведений.

Девочку сейчас определили в детскую больницу на обследование. Сотрудники полиции приступили к поиску ее родственников и установлению обстоятельств ее беременности.

Ранее полицейские установили и разыскали женщину , подозреваемую в краже. Предположительно, она присвоила чужой гаджет в торговом центре на северо-западе Москвы.