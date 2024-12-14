14 декабря 2024, 10:08

Беременная жительница Челябинской области выпала из окна, пытаясь напугать мужа

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Под стенами многоэтажного дома в Нагайбакском районе Челябинской области нашли беременную 22-летнюю девушку, которая вывалилась из окна. Рядом с ней лежал ее муж-ровесник. Как оказалось, падением закончилась семейная ссора пары, сообщил сайт kp.ru.

Женщина, которая пострадала, находилась на 24-й неделе беременности. В день происшествия между ней и ее супругом произошел конфликт: она не хотела отпускать его к друзьям.

Она заперла квартиру и забрала ключ. Затем, пытаясь напугать мужа, подошла к подоконнику, но неудачно оступилась, окно разбилось, и она рухнула вниз.

Следом за ней из окна выпал муж. Падение с третьего этажа для него оказалось более удачным, мужчина получил не самые серьезные травмы - переломы рук. А вот девушка сильно пострадала.

Ранее стало известно о другом трагичном случае. Жительница Красноярского края погибла, пытаясь уличить мужа в измене. Она полезла к нему через окно и сорвалась. Дети, которые играли во дворе, сняли все происходящее на видео. Они же вызвали скорую помощь.

Челябинская область
14 декабря 2024, 10:19
Сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве
Global Look Press
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В московском районе Филевский парк загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали шесть человек с верхних этажей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«С двух окон густой черный дым, с обратной стороны открытое горение», - отметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что сотрудники МЧС спасли трех человек с 17-го этажа, двоих - с 10-го и одного - с девятого.

ЧП произошло на улице Василисы Кожиной. По данным источника 360.ru, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на 10-м этаже. Спасатели зашли в нее и начали тушить огонь изнутри.

«Ликвидация открытого горения, обстановка стабилизируется», - добавил собеседник 360.ru.

В МЧС пожару присвоили первый ранг опасности.

Ранее пожар зафиксировали в многоэтажном доме в Кемерове. Жильцов эвакуировали и перевезли в ближайшую школу. Площадь пожара составила 1200 «квадратов».

Пожары МЧС РФ Москва
14 декабря 2024, 07:45
Большое ДТП произошло напротив Поклонной горы
РИА «Новости»
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Автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив Поклонной горы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из-за большого ДТП перекрыли несколько рядов движения. Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее три человека стали жертвами столкновения четырех машин на Кубани. По данным пресс-службы МВД, на Славянском шоссе в Краснодарском крае в ДТП попали грузовик и три автомобиля: внедорожник Volvo и две машины «Жигули». На место аварии прибыли экстренные службы, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.

ДТП Москва
14 декабря 2024, 03:06
Нашли в чулане. Дети погибли в страшном пожаре в Башкирии
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар в жилом доме разгорелся в ночь на субботу, 14 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в официальном Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, загорелся бревенчатый дом в селе Аскарово. Он принадлежал многодетной семье. К тушению пожара привлекли 17 человек, также МЧС задействовало шесть единиц техники.

Республиканская прокуратура позднее добавила , что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть местного отдела полиции. После ликвидации возгорания в чулане нашли тела двух детей, 10-летней девочки и ее девятилетнего брата.

Их родители выбрались через окно, они успели забрать с собой трехлетнего ребенка. Взрослых госпитализировали в ближайшую больницу, малолетний ребенок не пострадал.

Координацию деятельности правоохранительных органов и экстренных служб взял на себя прокурор Абзелиловского района. Прокуратура начала проверку. Меры реагирования ведомство примет при наличии оснований.

Ранее на складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар.

Пожары Дети Башкирия Полиция
13 декабря 2024, 15:21
Жительница Кубани пострадала от нападения питбуля. СК завел уголовное дело
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Две женщины устроили разборки в лифте многоквартирного дома в Краснодаре. В результате собака одной из них набросилась на оппонентку. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Сети появились кадры, на которых запечатлена перепалка. Судя по видео, женщина с питбулем зашла в лифт, когда в кабине уже находилась мама с ребенком. Соседки начали ссориться. Матери с ребенком пришлось покинуть кабину, при этом женщина оттолкнула пса ногой. Это не понравилось хозяйке собаки, она вышла следом, а затем вернулась в лифт.

«В результате женщина получила травму. Ребенок, ставший очевидцем произошедшего, не пострадал. Отмечается, что хозяйка питомца мер к пресечению происходящего не принимала», - сообщили следователи.

Отдел СК по Прикубанскому округу города Краснодара возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В начале декабря собака покусала студентов на лекции в медицинской академии во Владивостоке. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью.

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