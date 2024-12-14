Беременная жительница Челябинской области выпала из окна, пытаясь напугать мужа

Женщина, которая пострадала, находилась на 24-й неделе беременности. В день происшествия между ней и ее супругом произошел конфликт: она не хотела отпускать его к друзьям.

Она заперла квартиру и забрала ключ. Затем, пытаясь напугать мужа, подошла к подоконнику, но неудачно оступилась, окно разбилось, и она рухнула вниз.

Следом за ней из окна выпал муж. Падение с третьего этажа для него оказалось более удачным, мужчина получил не самые серьезные травмы - переломы рук. А вот девушка сильно пострадала.

Ранее стало известно о другом трагичном случае. Жительница Красноярского края погибла, пытаясь уличить мужа в измене. Она полезла к нему через окно и сорвалась. Дети, которые играли во дворе, сняли все происходящее на видео. Они же вызвали скорую помощь.