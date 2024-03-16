Беременная женщина умерла в московском кафе

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На фудкорте на улице 10 лет Октября женщина купила еду, подавилась и скончалась.

Прибывшие на место ЧП врачи смогли спасти жизнь только ее ребенку. После экстренного кесарева сечения медики отправили младенца в перинатальный центр.

В Ставропольском крае умерла беременная женщина , решившая сделать аборт на дому. Потеряв сознание, женщина скончалась до приезда медиков. Мертвую жену с недоношенным ребенком обнаружил в окровавленной ванне супруг. О беременности он не знал.

В Краснодарском крае школьница родила в туалете. Девушка умерла от потери крови. Как рассказал «360» источник , ее мать до последнего скрывала беременность дочери, боясь огласки.