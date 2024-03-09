Беременная женщина умерла в больнице во Владимире

В пермском паблике 8 марта появилось видео, на котором пенсионерка подметает пол в парикмахерской под крики и нецензурную брань. Публикация вызвала ажиотаж, и сайт 59.ru нашел парикмахера с видео и разобрался в ситуации.

Ситуация произошла полгода назад в парикмахерской на улице Плеханова в Перми, но видео выложили накануне с подписью, что в пенсионерку кидали табуреткой и заставили подметать за то, что она забыла деньги. Под постом более 300 гневных комментариев.

Пермский новостной портал нашел парикмахера. Выяснилось, что пожилая женщина пришла с просьбой подстричь ее покороче и сказала, что деньги у нее есть. Сотрудница салона провела ей стрижку как мужскую, она стоит дешевле. После стрижки пенсионерка отказалась платить.

«После этого она достала пять рублей и протянула мне. Я возмутилась, почему так мало. Она сказала „Тебе хватит!“ и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. <…> У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на нее кричать», - рассказала парикмахер.

Женщина признала, что заставила пенсионерку убирать за собой и сняла это на телефон. Позже отправила видео коллегам, чтобы узнать про клиентку. Оказалось, что у пожилой женщины проблемы с головой. А видео в сеть спустя полгода из мести выложила коллега, которую уволили за воровство.

Немецкие журналисты выяснили, сколько тратят политики на поддержание имиджа. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил за полгода 2023 года на услуги визажиста и парикмахера около 23 тысячи евро - чуть больше двух миллионов рублей.