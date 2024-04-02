Беременная женщина и двое детей пострадали в ночной аварии на МКАД

В 23:33 экстренные службы вызвали на 73-й километр МКАД, авария произошла на внутренней стороне магистрали. Столкнулись ВАЗ 2114 и Skoda, перекрыли четыре полосы из пяти.

Прибывшие на место спасатели деблокировали детей двух и пяти лет. Их отправили в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Беременную женщину с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти доставили в ГКБ имени С. С. Юдина. Еще одна женщина, из автомобиля Skoda, отказалась от госпитализации. Для эвакуации пострадавших вылетал вертолет Московского авиационного центра.

Авария произошла перед развязкой с улицей Свободы, сообщил Дептранс Москвы. К утру проезд освободили.

В Ярославской области поезд протаранил автобус , который по технической причине остановился на путях. Возбудили уголовное дело.