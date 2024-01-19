19 января 2024, 23:20

Беременная петербурженка пострадала из-за вылетевшего на тротуар автобуса

РИА «Новости»
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Рейсовый автобус вылетел на тротуар около станции метро «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге. В результате пострадали два человека, включая беременную женщину, сообщили «Известия».

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места ДТП. На кадрах запечатлено, как автобус заехал на тротуар недалеко рядом с пешеходным переходом.

Пострадавшая, которая находится на втором месяце беременности, отказалась от госпитализации. На месте продолжает работать скорая помощь.

По предварительной версии, транспортное средство выехало на тротуар после того, как его занесло на заснеженной дороге. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Аналогичное происшествие произошло накануне в Москве.

Автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре. Медики госпитализировали с места ДТП пять человек.

Санкт-Петербург ДТП Женщины Автобусы
19 января 2024, 23:57
Умерли все пять членов семьи, пострадавших при взрыве газа в Махачкале
РИА «Новости»
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Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, умерли. Последним скончался глава семейства, сообщили Telegram-канале в Республиканской клинической больнице.

«Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме. Несмотря на все старания комбустиологов вся семья погибла», - указали в сообщении.

Взрыв газа произошел утром в четверг, 18 января, в частном доме по улице Газопроводная. После этого начался пожар. С места ЧП госпитализировали трех детей и их родители. Медики диагностировали у пострадавших сильные ожоги. В день происшествия умерли все дети, им было от двух до пяти лет. Их мать скончалась на следующий день.

Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Установлено, что владельцы дома самовольно подключили шланговые соединения к газопроводной трубе, что привело к утечке газа.

По данным Минздрава Дагестана пятилетний мальчик, который скончался после взрыва газовоздушной смеси, получил 100% ожогов всего тела.

Дагестан Пожары Дети Газ Семья Взрывы
19 января 2024, 23:27
Россиянка во время ссоры сломала свекру ребра удлинителем для розеток
РИА «Новости»
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Жительница Московской области поссорилась со свекром и сломала ему ребра удлинителем для розеток.  Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В ночь на 18 января 35-летняя женщина поругалась с 64-летним отцом своего сожителя. Она схватила электроудлинитель и начала им избивать пожилого мужчину, сломав ему ребра. Пострадавшего отправили в местную больницу.

«Ему диагностировали переломы четырех ребер и правой ключицы. Кроме того, из-за травмы грудной клетки у него развился пневмоторакс - скопление воздуха в плевральный полости легких, что может привести к остановке сердца», - уточнил канал.

Подмосковные врачи сейчас борются за его жизнь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации канала, ей грозит до 12 лет колонии. Для женщины это не первое правонарушение. Она уже была судима по статьям о причинении среднего вреда здоровью и угрозе убийством.

Ранее инспекторы по делам несовершеннолетних в Перми установили личности подростков на видео с избиением бегающего в одних трусах и шапке на морозе сверстника. Мальчики заявили, что это было шуткой.

Уголовное дело Больницы Пенсионеры Женщины Полиция Избиения
19 января 2024, 21:45
Оскорблявшего славянских девушек блогера арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода, публиковавшего постановочные видео, где он высмеивал девушек славянской внешности, арестовали. Об этом сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре», - уточнили в ведомстве.

Мосгорсуд 17 января отменил постановление Симоновского районного суда, которым блогера освободили из-под стражи. Материалы дела направили на новое рассмотрение в ту же судебную инстанцию.

Ранее против Раджабзода возбудили дело об экстремизме. Органы следствия просили арестовать мужчину. До этого СК возбудил дело против блогера по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Причиной стал ролик в соцсетях, в котором блогер высмеивал девушек славянской наружности. Следователи допросили Раджабзоде и начали проверку других его видео.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту публикации ролика с оскорблениями, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Мосгорсуд Суд Прокуратура РФ Видео Блогеры Россия Аресты Таджикистан
19 января 2024, 21:36
Трое детей просидели в ледяной воде до приезда спасателей в Краснодарском крае
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Спасатели вытащили из ледяной воды троих замерзших детей в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Трое детей вышли на реку Кубань в Краснодарском крае. Лед не выдержал, девочка оказалась в воде», - уточнил канал.

Спасателей вызвал очевидец. К моменту их прибытия девочка едва держалась на плаву, зацепившись за сучья деревьев. Ребенка согрели и передали врачам.

Как сообщил местный Telegram-канал KubMash, на замерзшей реке решили прогуляться 12-летние подростки из станицы Кавказская.

Когда льдина внезапно откололась, мальчики спрыгнули в воду, а их подругу понесло по течению. Девочка поступила также и смогла ухватиться за корягу, но сама выбраться не смогла из-за крутого берега высотой два метра.

Детей заметили туристы со смотровой площадки. Местный канал отметил, что дети получили обморожение.

Ранее сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда.

Дети МЧС РФ Краснодарский край

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