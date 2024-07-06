06 июля 2024, 02:44

Белый медведь запугал село в Якутии

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Белый медведь пришел в село Усть-Оленек в Булунском улусе Якутии. Животное вот уже 10 дней бродит по населенному пункту в поисках пищи, сообщил Telegram-канал Mash.

Жители села напуганы и стараются не покидать своих домов. Отмечается, что медведь не боится собак, квадрокоптеров и громких звуков.

«Мишка флексит по мусоркам в деревне, полям и пляжу в поисках вкусностей», - уточнил канал.

В связи с тем, что белый медведь занесен в Красную книгу, то местные охотники ничего не могут предпринять. Ведь для отлова зверя нужна помощь профессионалов, чтобы не причинить ему вред.

Администрация села Усть-Оленек обратилась в инспекцию государственного экологического надзора с просьбой отловить дикое животное, сообщило издание SakhaLife.

Местные власти попросили принять срочные меры, так как жители села оказались беззащитны перед опасным хищником. Здесь живут семьи с детьми, пенсионеры и работники полярной станции.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину в деревне Леоново. Хищник напал на пенсионера, когда тот вышел на прогулку с собаками рядом со своим домом.

Медведи Якутия Животные
06 июля 2024, 00:33
Поезда встали посреди путей на Павелецком направлении МЖД из-за упавших деревьев
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На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел сбой, из-за которого остановилось движение электричек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали, что составы стояли больше часа. Некоторые запертые в вагонах пассажиры пытались выбраться самостоятельно.

В пресс-службе МЖД рассказали РИА «Новости» , что движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино восстановили в 22.30 по московскому времени. В компании уточнили, что сбой был связан с тем, что из-за прохождения грозового фронта на железнодорожные пути упали деревья.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов», - заключили в пресс-службе.

Ураган, накрывший столицу 5 июля, разнес станцию «Электрозаводская» в московском метро. Обрушилась крыша, обломки которой раскидало по платформе и железнодорожным путям.

Поезда Погода в Москве Москва
05 июля 2024, 23:28
Дом культуры загорелся на Ленинском проспекте в Москве
РИА «Новости»
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В Москве загорелось здание дома культуры, расположенное на Ленинском проспекте. Пожар удалось локализовать на площади в 350 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ликвидации возгорания участвовали 94 специалиста и 27 единиц техники МЧС. Находившиеся в ДК люди эвакуировались самостоятельно.

«Пожар в доме культуры локализовали на 350 квадратных метрах», - уточнили в ведомстве.

Как сообщил источник 360.ru, в МЧС готовят вертолет на Ленинский проспект. Спасатели уже отправились на водозаборную точку на Воробьевской набережной.

Ранее в Подмосковье загорелся автобус на трассе в районе деревни Новая Купавна. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В Башкирии сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в селе Мариинский. Еще 25 человек эвакуировали.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Москва
05 июля 2024, 23:05
Стая бродячих собак напала на ребенка в Шатуре
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Бродячие собаки набросились на ребенка на одной из улиц Шатуры. Мальчик попал в больницу с множественными укусами, сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.

По данным ведомства, утром 5 июля около дома №34 по проспекту Ильича бездомная стая накинулась на пятилетнего ребенка.

У мальчика диагностировали укусы тела, его госпитализировали. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка, поскольку он находился на улице без сопровождения взрослых.

Похожий случай произошел в Чите.

Девятилетний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после нападения бездомных собак в детском лагере.

Ранее в Ноябрьске стая собак откусила школьнику часть ягодицы. Мать пострадавшего рассказала, что после этого сын боится выходить на улицу.

Дети Прокуратура РФ Собаки Шатура
05 июля 2024, 22:48
Водитель Tesla погиб в ДТП на Кутузовском проспекте
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Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель электромобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota», - уточнили в ведомстве.

Столкнувшиеся машины отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet и Li Xiang. В результате аварии водитель Tesla погиб на месте. Кроме того, в ДТП пострадали два человека - пассажирки Tesla и Toyota. Их госпитализировали.

В прокуратуре Западного административного округа проконтролируют установление обстоятельств ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.

В августе 2022 года Tesla попал в ДТП на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Кадры аварии завирусились в Сети. Электромобиль влетел в столб, ему полностью разнесло переднюю часть.

ДТП Tesla Водители Электромобили Москва

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