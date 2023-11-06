06 ноября 2023, 23:00

Белорусский треш-стример выпил бутылку водки и умер в прямом эфире

Скриншот видео
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Белорусский треш-стример Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, умер в прямом эфире, выпив залпом бутылку водки за донат. Об этом сообщило издание Life.

Блогер умер от анафилактического шока во время треш-стрима в YouTube. Зрители эфира пообещали скинуть донат компании блогеров, при условии, что Шлюз выпьет залпом на камеру бутылку водки. Кунис выполнил условие и сразу потерял сознание, а друзья уложили его спать на диван и, как ни в чем не бывало, продолжили стрим.

Тревогу забили зрители. Они заметили, что человек на диване посинел. Когда друзья все же обратили внимание на Алексея, было уже поздно. На следующее утро они сообщили о смерти Куниса.

Алексей Кунис вместе с друзьями с 2019 года вел канал «Околоконторы», в котором снимал обзоры на рюмочные и шаурмечные Витебска.

Ранее стало известно, что полицейские нашли треш-стримера, который истязал бездомных в СНТ под Стерлитамаком. По версии следствия, 28-летний местный житель избивал и унижал 33-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Пытки своих жертв стример выкладывал в интернет.

В сентябре Верховный суд России одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров. Теперь деятельность таких блогеров будет расцениваться как отягчающее обстоятельство преступления.

Интернет Алкоголь Блогеры
06 ноября 2023, 22:30
Машина с беременной пассажиркой затонула в Неве
Freepik
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Автомобиль Mercedes скатился в Неву и утонул, в его салоне в этот момент находилась женщина. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло вечером 5 ноября. По предварительным данным, 31-летний водитель, «гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства», не обеспечил неподвижное состояние автомобиля, после чего тот скатился в реку и ушел под воду. В результате погибла 33-летняя женщина.

Полицейские составили в отношении водителя административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

РЕН ТВ сообщил, что утонувшая женщина работала медсестрой в детской поликлинике в Невском районе. Она была замужем и воспитывала четверых детей. Также по данным 78.ru , погибшая была беременна. Вечер в автомобиле она проводила не с супругом.

Вечером 5 ноября женщина вместе со своим 32-летним возлюбленным решила отдохнуть на берегу Невы. Когда любовник вышел покурить, машина начала скатываться в реку. Мужчина попытался остановить погружение, но безуспешно.

Санкт-Петербург МВД РФ
06 ноября 2023, 22:09
Трое взрослых и четверо детей пострадали в результате ДТП в Татарстане
РИА «Новости»
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Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей Lada в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики.

Авария произошла на втором километре трассы Набережные Челны - Заинск - Альметьевск - Нижнекамск.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada („каблук“)», - сообщили в автоинспекции.

Ранее один человек погиб и шестеро получили ранения в результате ДТП в Каширском районе Подмосковья. Авария произошла на 139-м километре автодороги Р22 «Каспий».

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Renault Duster, столкнувшийся с грузовиком Volvo. Из-за этого фура съехала на обочину, снеся с дороги еще две легковушки. Шестерых пострадавших доставили в больницы. Среди них двое детей 10 и 12 лет.

Татарстан ДТП ГИБДД
06 ноября 2023, 21:50
Труп нашли у бизнес-центра в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» нашли тело человека. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на местные паблики.

Тело человека обнаружили по адресу улица 8 марта, 51.

«У „Саммита“ лежит труп. Что произошло - неизвестно», - заявили очевидцы.

По запросу журналистов в следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что проводится проверка. Признаков криминала следователи пока не нашли.

В конце октября в Екатеринбурге осудили трех молодых людей за доведение до самоубийства своего 19-летнего знакомого. Молодой человек и две девушки унижали студента, прижигали ему руки сигаретами, угрожали и оказывали давление. В конце концов компания заставила молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого юноша совершил самоубийство на глазах у своих мучителей.

Осужденные свою вину не признали. Суд назначил им от девяти до 11 с половиной лет заключения в колонии общего режима.

Екатеринбург Следственный комитет России
06 ноября 2023, 19:48
Табун лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области
Unsplash
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Табун лошадей из 14 животных погиб после ДТП с внедорожником в Оренбургской области. Водитель автомобиля получил травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Орск - Шильда - Граница Челябинской области рядом с селом Тасбулак Новоорского района.

По предварительной версии, 39-летний житель Орска, управляя Toyota Land Cruiser, совершил наезд на 14 лошадей, принадлежащих одному из местных жителей.

В результате ДТП все животные погибли, а водителя автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Ранее в Новосибирской области в ДТП с грузовиком Freightliner погибли управлявший телегой мужчина и запряженная в нее лошадь. Авария произошла между Новосибирском и Ленинском-Кузнецким.

МВД РФ ДТП Животные

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