Белорусский треш-стример выпил бутылку водки и умер в прямом эфире

Блогер умер от анафилактического шока во время треш-стрима в YouTube. Зрители эфира пообещали скинуть донат компании блогеров, при условии, что Шлюз выпьет залпом на камеру бутылку водки. Кунис выполнил условие и сразу потерял сознание, а друзья уложили его спать на диван и, как ни в чем не бывало, продолжили стрим.

Тревогу забили зрители. Они заметили, что человек на диване посинел. Когда друзья все же обратили внимание на Алексея, было уже поздно. На следующее утро они сообщили о смерти Куниса.

Алексей Кунис вместе с друзьями с 2019 года вел канал «Околоконторы», в котором снимал обзоры на рюмочные и шаурмечные Витебска.

Ранее стало известно, что полицейские нашли треш-стримера, который истязал бездомных в СНТ под Стерлитамаком. По версии следствия, 28-летний местный житель избивал и унижал 33-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Пытки своих жертв стример выкладывал в интернет.

В сентябре Верховный суд России одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров. Теперь деятельность таких блогеров будет расцениваться как отягчающее обстоятельство преступления.