23 февраля 2024, 01:40

Белоруса вызволили из рабства в свердловской деревне

Freepik
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В Свердловской области активисты волонтерской организации избавили от рабского труда гражданина Белоруссии. Об этом сообщило издание Е.1.

По словам активистов, пострадавший сам обратился к ним за помощью. Мужчина рассказал, что приехал на заработки в Россию в мае 2023 года и планировал трудиться на пилораме, чтобы получать зарплату в размере 25 тысяч рублей в месяц.

В итоге денег он так и не увидел. Вдобавок ко всему у приезжего отобрали документы.

«Смысла куда-то уходить не было», - отметил потерпевший.

Ранее сообщалось, что дочь заслуженного журналиста, бывшего заведующего отделениями ТАСС в США Геннадия Шишкина и его внучку полтора года удерживали на ферме в деревне Першино Московской области. Александра Шишкина, которой удалось сбежать с фермы, рассказала, что за это время их с матерью заставили переписать на незнакомых людей имущество в столице.

Белоруссия Россия Мужчины
23 февраля 2024, 01:33
Ростовскую псевдоцелительницу осудили на пять лет
Freepik
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В Ростове-на-Дону женщину, которая выдавала себя за целительницу, суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Пресс-служба ведомства сообщила, что осужденная Мария Белашова мошенническим путем обманула 30 человек.

В итоге «эксперт» в области наведения порчи и предоставления других магических услуг за время своей незаконной деятельности с января 2019 по май 2022 года заработала два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали организованную преступную группу из 24 местных жителей. От их действий пострадали около 500 бизнесменов. По данным правоохранителей, подозреваемые разработали и реализовали криминальную схему с государственными тендерами. Они выдавали себя за сотрудников крупных госкомпаний и предлагали принять участие в торгах по закупке товаров и услуг, а после получения денег переставали выходить на связь.

Суд Мошенничество Деньги
22 февраля 2024, 22:37
Российские силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник
РИА «Новости»
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Украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником самолетного типа территорию Брянской области. БПЛА уничтожили дежурные силы ПВО, сообщили в Минобороны.

«Около 21:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в ведомстве.

Украинские террористы нацелились на территорию Суражского района, добавил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Беспилотники ПВО
22 февраля 2024, 21:48
Около 500 бизнесменов из В Саратовской области стали жертвами тендерных мошенников
Freepik
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В Саратовской области задержали организованную преступную группу из 24 местных жителей. От их действий пострадали около 500 бизнесменов. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным правоохранителей, задержанные разработали и реализовали криминальную схему с государственными тендерами. Они выдавали себя за сотрудников крупных госкомпаний и предлагали принять участие в торгах по закупке товаров и услуг.

За свою «помощь» аферисты просили в качестве предоплаты до 50 тысяч рублей, а после получения денег переставали выходить на связь.

В офисах и кол-центрах преступной организации провели обыски. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, а фигурантам избрали различные меры пресечения.

Ранее эксперт по цифровой безопасности Григорий Пащенко рассказал, что москвичи меньше рискуют стать жертвами телефонных мошенников , потому что стараются не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Бизнес Деньги
22 февраля 2024, 19:07
Московские ветеринары спасли чихуахуа с выпавшим глазом
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Московские ветеринары успешно спасли зрение чихуахуа по имени Генри после того, как его глаз выпал на прогулке во время игры. Об этом сообщил комитет ветеринарии столицы Агентству городских новостей «Москва».

По словам врачей, некоторые породы собак имеют предрасположенность к выпадению глаз из-за особенностей анатомии черепа. В этом случае глаза могут выпасть из орбит при незначительном воздействии, например, в результате удара или толчка во время игры с другой собакой.

Так произошло с восьмилетним чихуахуа Генри, который подбежал к своему владельцу с выпавшим из орбиты правым глазом. Его владелец немедленно отправился к ветеринару. Генри успешно прооперировали, его зрение восстановилось.

В Государственной ветеринарной клинике Генри приняла хирург-офтальмолог Наталья Павлова. Так как реакция органа на свет осталась, были высоки шансы на спасение зрения собаки. Глаз Генри незамедлительно вправили и наложили швы.

Благодаря ответственному отношению владельцев ко всем рекомендациям врачей глаз не только вернулся в нормальное состояние, но и сохранил все зрительные функции.

Ветеринары также отметили, что выпадение глаз чаще всего случается у брахицефальных пород собак и других пород с маленькими и плоскими черепами, таких как мопсы, чихуахуа, ши-тцу и боксеры.

Ранее стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы. После спасения его отвезли на осмотр к ветеринару.

Врачи Собаки Москва

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