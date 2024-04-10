10 апреля 2024, 03:48

Белгородский волонтер покончил с собой в СИЗО

РИА «Новости»
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Волонтер Александр Демиденко, занимавшийся помощью украинским беженцам, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе Белгорода. Об этом сообщило местное издание Бел.ru со ссылкой на УФСИН.

По данным издания, Демиденко погиб 5 апреля. Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. Признаков насильственной смерти врачи не обнаружили. Сотрудники СК РФ по Белгородской области начали проверку по факту гибели подозреваемого.

Демиденко помогал украинским беженцам добраться до единственного работающего КПП на российско-украинской границе - Колотиловка. В октябре 2023 года его задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ и отправили в СИЗО.

В ноябре прошлого года обвиняемый покончил с собой прямо в зале суда в Брянске. Подсудимый начал вести себя неадекватно после того, как в зал вошла свидетельница. Он кричал и умолял девушку остаться, а после того, как она ушла, попытался совершить суицид. Судебные приставы оказали мужчине первую помощь и вызвали врачей, но спасти его не смогли.

Волонтеры Врачи СК РФ СИЗО Мужчины Беженцы
10 апреля 2024, 05:00
Пропавшую школьницу нашли на помойке со следами уколов в Москве
РИА «Новости»
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Пропавшую семиклассницу из Подмосковья нашли на помойке в Москве без сознания и со следами уколов на животе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в воскресенье вечером 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в Люберцах и перестала отвечать на звонки. Родители начали поиски пропавшей дочери.

Утром в понедельник школьницу обнаружил дворник возле мусорных баков в Некрасовке. Девочка была без сознания. Дворник вызвал полицию и скорую, ребенка госпитализировали. В больнице установили личность девочки и сообщили ее родителям.

Кроме того, врачи обнаружили на животе школьницы следы от уколов. Врачи и полицейские выясняют, кто и что ей вколол.

Знакомые семьи сообщили, что в последнее время девочка связалась с «плохой компанией» и начала уходить из дома.

В феврале пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу спустя неделю поисков обнаружили в Подмосковье.

Дети Больницы Врачи Школьники Полиция Москва
10 апреля 2024, 01:37
«Перестал верить в Бога». В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
РИА «Новости»
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В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который разбил икону и угрожал поджечь храм Архангела Михаила. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны из храма, расположенного на улице Панфилова. Когда росгвардейцы прибыли по адресу, местный священнослужитель рассказал, что произошло.

«Он пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону „Неупиваемая Чаша“», - уточнило ведомство.

Сотрудники задержали нетрезвого дебошира. Позже выяснилось, что им оказался 37-летний уроженец Удмуртии, который ранее уже был судим. Внятно объяснить свой поступок он не смог.

На вопрос, почему он разбил икону, ответил, что якобы «перестал верить в Бога». Задержанного «неверующего» передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее полиция задержала поджигателя мемориала в Новой Москве, против которого возбудили уголовное дело.

Пожары Алкоголь Росгвардия Москва
10 апреля 2024, 01:07
Трех братьев-маугли нашли в подвале питерской многоэтажки
РИА «Новости»
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Трое мальчиков в возрасте от двух до шести лет жили со своим отцом в подвале дома. Детей обнаружили на юге Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Мальчики жили с 36-летним отцом и воспитывались в антисанитарных условиях в подвале многоэтажного дома на Московском шоссе.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Информацию о детях направили в органы опеки.

Ранее в Тульской области нашли находящуюся в федеральном розыске семью с двумя дочерями, они 11 месяцев жили в шалаше в лесу.

Все это время девочки в возрасте 12 и 10 лет не посещали школу и больницу. Их мать по суду ограничили в родительских правах.

Санкт-Петербург Дети Полиция
09 апреля 2024, 23:35
Прокуратура Смоленской области проверит содержание мостов после обрушения в Вязьме
РИА «Новости»
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Прокуратура Смоленской области начала проверку соблюдения закона при содержании мостов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна организована проверка соблюдения требований законодательства при содержании мостовых сооружений на территории региона», - сообщили региональном управлении.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры проверят работу местных чиновников и других лиц и органов, отвечающих за содержание и эксплуатацию мостов. В результате этой работы ведомств примет необходимые меры реагирования. Ход проверки находится на личном контроле у прокурора области Сергея Карапетяна.

Автомобильный мост в Вязьме, проходивший над железнодорожным полотном, обрушился в понедельник , 8 апреля. В момент обрушения на путепроводе находились машины. В результате ЧП погиб один человек , еще шесть пострадали.

Возбуждено уголовное дело.

Обрушения Законы Работа Чиновники

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