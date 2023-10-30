Бедросу Киркорову потребовалась медицинская помощь из-за приступа астмы — СМИ

Утром 30 октября певцу стало плохо, он стал жаловаться на затрудненное дыхание. Ему вызвали скорую помощь. Медработники оказали эстрадному исполнителю помощь и посоветовали обращаться в поликлинику при повторных приступах болезни.

По информации СМИ, у Бедроса Киркорова стоит кардиостимулятор, в этом году его госпитализировали из-за проблем с сердцем - левосторонней пневмонии на фоне ишемической болезни. При этом близкие певца опровергали эту информацию и сообщали, что исполнитель оставался дома.

Ранее певец и сын известного артиста Филипп Киркоров рассказал, что его бывшая супруга Алла Пугачева чуть не умерла из-за перенесенной хирургической операции. По его словам, оперировали звезду эстрады зарубежные врачи. После этого Пугачева обратилась к отечественным хирургам, которые «спасли» ее в Москве.