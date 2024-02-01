01 февраля 2024, 02:54

Бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников в Петербурге

Freepik
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Водитель службы такси помог жительнице Петербурга сохранить ее сбережения. Мошенники пытались обмануть пенсионерку, представившись «сотрудниками банка», сообщила «Фонтанка».

Пожилой женщине поступил звонок с неизвестного номера. Аферисты убедили пенсионерку взять в банке кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».

Мошенники вызвали петербурженке такси. По дороге шофера насторожило, что всю дорогу пассажирка общалась с кем-то по телефону и передавала свои личные данные. Мужчина уточнил у нее, что происходит. Пенсионерка рассказала ему о неожиданном звонке из Центробанка.

Таксист посоветовал пассажирке перезвонить сыну, а потом сам ему объяснил, что привезет женщину в безопасное место. Позже родственники забрали пенсионерку.

А вот жительнице Москвы повезло меньше. Мошенник уговорил 75-летнюю женщину перевести пять миллионов рублей и продать квартиру. Похожую схему обмана использовали в разговоре с другой пожилой москвичкой : ее обманули на 11 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество Женщины Центробанк
01 февраля 2024, 03:17
Пятиклассница сломала позвоночник, катаясь на школьной горке
Freepik
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Девочка получила компрессионный перелом позвоночника, катаясь на ледяной горке рядом со школой № 46 в Саратове. Об этом мать ребенка рассказала о случившемся местному изданию «Взгляд-инфо».

Дети после уроков катались на горке рядом со школой. Горка была с неровностью - из-за нее 11-летнюю /девочку подкинуло и отбросило на лед.

«Там, где лед, она ударилась спиной, ее отбросило на живот уже, и на животе она скатилась вниз с горки. Внизу встать она уже не смогла», - рассказала мать школьницы.

По словам женщины, скорую помощь вызвали прохожие. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом второго позвонка поясничного отдела. Кроме того, у нее могут быть проблемы с соседними позвонками и ушиб таза. Врачи собираются провести КТ.

«Ребенок лежит в больнице, нельзя шевелиться, она на растяжке. 21 день, сказали, точно», - сообщила мать пострадавшей девочки.

Женщина добавила, что, по словам других детей, горку у школы засыпали.

В конце декабря восемь детей пострадали при обрушении горки в поселке Усть-Абакане в Хакасии. Дети упали с высоты около трех метров. Двух девочек госпитализировали с переломами ног.

Дети Школы Больницы Скорая помощь Врачи
31 января 2024, 22:43
Пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Останкинском районе Москвы, два человека пострадали. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла в 21:30. Недалеко от заправки столкнулись пять автомобилей, в числе которых - Volkswagen, Mercedes и Toyota.

По предварительной информации, два человека пострадали, топливо не разлилось. Зажатых машин нет.

На место прибыли два отряда спасателей, пожарная машина и скорая помощь. На место попросили вызвать еще одну бригаду «неотложки».

По последним данным, на месте ДТП перекрыли три полосы в сторону Московской области, движение регулирует наряд ДПС. Всего имеется четыре полосы.

Ранее на внешней стороне 12-го километра МКАД в районе Кузьминского лесопарка столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП движение на участке временно затруднено.

Спасатели Скорая помощь ДТП Москва
31 января 2024, 19:17
Мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье
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Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции Ростокино в Подмосковье. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло 31 января в 18:25. Мужчину сбил электропоезд с сообщением Москва - Монино.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. После случившегося на Ярославском направлении задержали три поезда.

Аналогичная трагедия произошла 20 января на севере Москвы.

Поезд сбил насмерть человека на платформе МЦД Лианозово. Приехавшая бригада медиков констатировала его смерть.

Мужчины Поезда МЦД Москва
31 января 2024, 18:28
Микроавтобус чуть не упал в реку после ДТП на юге Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На Новоданиловской набережной в Москве столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них выехал за пределы проезжей части, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что на месте начали работу оперативные службы города. Движение транспорта не затруднено.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются» - добавили в пресс-службе.

В соцсетях появились видео с места аварии. На кадрах видно, что после столкновения микроавтобус пробил ограждение, завалился на правый бок и едва не упал в реку. Пожарные машины перекрыли дорогу и спасателям удалось оттащить автомобиль. Тем временем, на набережной образовалась длинная пробка.

Ранее уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области.

ДТП Дороги Машины Москва

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