Бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников в Петербурге

Пожилой женщине поступил звонок с неизвестного номера. Аферисты убедили пенсионерку взять в банке кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».

Мошенники вызвали петербурженке такси. По дороге шофера насторожило, что всю дорогу пассажирка общалась с кем-то по телефону и передавала свои личные данные. Мужчина уточнил у нее, что происходит. Пенсионерка рассказала ему о неожиданном звонке из Центробанка.

Таксист посоветовал пассажирке перезвонить сыну, а потом сам ему объяснил, что привезет женщину в безопасное место. Позже родственники забрали пенсионерку.

А вот жительнице Москвы повезло меньше. Мошенник уговорил 75-летнюю женщину перевести пять миллионов рублей и продать квартиру. Похожую схему обмана использовали в разговоре с другой пожилой москвичкой : ее обманули на 11 миллионов рублей.