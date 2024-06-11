База переработки металлолома загорелась в Подольске

На место ЧП вызвали спасателей. Как сообщил Telegram-канал «Подольск» , пожар начался несколько часов назад. К публикации прикрепили видео с места происшествия. На кадрах к небу поднимаются большие клубы дыма.

Ранее три легковых автомобиля загорелись в микрорайоне Северного Чертанова в Москве. Видео с пожаром оказалось в распоряжении 360.ru. На ролике видно, как огонь охватил белую машину, черный дым поднялся почти до седьмого этажа. Было слышно несколько хлопков. На место ЧП прибыли пожарные, огонь уже ликвидировали.

Еще один пожар случился накануне , в автосалоне на севере Москвы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.