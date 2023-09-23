Байкер серьезно пострадал в ДТП в центре Москвы

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По его данным, утром 23 сентября на Старой Басманной улице столкнулись автомобиль «Газель» и мотоцикл. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Как уточнил собеседник, в аварии получил тяжелые травмы байкер. Его увезли в больницу с переломом основания черепа и ушибом мозга.

Все причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители.

На днях МВД опровергло данные о гибели мотоциклиста в аварии на Северо-Восточной хорде в Москве. Байкер получил травмы, его доставили в медучреждение.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло на востоке Москвы. Водитель байка сбил пешехода на переходе на Большой Садовой улице. Пострадавшего 24 лет увезли с травмами в больницу.