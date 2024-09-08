08 сентября 2024, 21:44

Батарею скинули на голову ребенку под Нижним Новгородом

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Подросток оказался в реанимации после того, как ему на голову рухнула металлическая батарея в Сарове. СК начал доследственную проверку по признакам статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили в пресс-службе регионального главка.

Батарея свалилась на голову ребенку с балкона общего пользования на девятом этаже дома на проспекте Музрукова. С травмой головы мальчика срочно доставили в больницу.

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - передали представители Следственного комитета по Нижегородской области.

Как сообщил Telegram-канал «Новости Нижегородской области ОКА 24» , секцию металлической батареи, которая упала на шестиклассника, сбросили другие дети. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В феврале в Москве оконная рама рухнула на школьника на автомойке. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Дети Больницы
08 сентября 2024, 19:55
Сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК
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Сантехника в Москве поймали с поличным за секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Как сообщил Telegram-канал Shot, полицейские застали мужчину спящим в постели в двумя полуголыми девушками.

Сантехника в Москве поймали с поличным за секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Как сообщил Telegram-канал Shot , полицейские застали мужчину спящим в постели в двумя полуголыми девушками.

Странные звуки из технического помещения услышали жильцы в Западном Дегунине. Они вызвали правоохранителей, чтобы прикрыть «бордель».

«Любвеобильного [сантехника] отпустили, но с работы его уволили. А те самые дамы, по словам местных, уже соблазняют других коммунальщиков», - написали авторы публикации.

Жильцы в общедомовом требовали «амнистию Сереге» - так зовут местного сантехника. Они отметили, что без специалисты им придется худо. К тому же, тот «продержался» дольше своих предшественников.

Ранее в Нижневартовске полицейские накрыли бордель , который работал под видом массажного салона. Женщин, оказывавших интимные услуги задержали, им грозит штраф до двух тысяч рублей.

Работа Мужчины Москва
08 сентября 2024, 17:16
Более 40 участников массовой драки на Кубани задержали
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Свыше 40 участников массовой драки в краснодарском поселке Афипский доставили в отдел полиции Северского района Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сорок три участника доставлены <…> для разбирательства», - уточнили представители правоохранительных органов.

Массовую драку в Краснодарском крае устроили из-за девушки. Конфликт произошел возле местного дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности. Сначала повздорили двое, а потом к ним подключились товарищи.

Группа молодых людей заранее договорилась устроить драку , выяснили следовали. Они возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о его расследовании.

Ранее крупная потасовка произошла в центре Москвы. В ресторане на Малой Бронной повздорили посетители, один из них схватился за оружие.

Драки Россия Полиция Краснодарский край
08 сентября 2024, 10:51
Число детей с пневмонией в лагере на Урале увеличилось
Global Look Press
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В Свердловской области увеличилось число детей, заболевших пневмонией в детском лагере. Сейчас в больнице находятся 10 юных пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава по региону.

В педиатрическое отделение Каменска-Уральского поступили 10 детей с внебольничной пневмонией и один - с бронхитом. По данным пресс-службы, состояние госпитализированных улучшается на фоне лечения.

В медучреждение выехали главный педиатр области Любовь Малямова и пульмонолог Ирина Шуляк «Параллельно проводится работа по контактным. Выезды в семьи заболевших детей, обзвоны других по спискам», - добавили в ведомстве.

Вспышку пневмонии зафиксировали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском. Мать одного из заболевших рассказала, что ребенок лежал под капельницей семь часов.

Роспотребнадзор начал проверять частный лагерь на соблюдение санитарного законодательства. Специалисты также установили круг контактных лиц и организовали обследование детей. Ситуация находится на контроле ведомства.

Дети Больницы Свердловская область
08 сентября 2024, 00:47
Массовую драку из-за девушки устроили в Краснодарском крае
Freepik
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Массовая драка началась у дома культуры в Краснодарском крае. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МВД.

ЧП случилось в Северском районе у дома культуры в поселке Афипский. По данным сайта kp.ru , конфликт начался из-за девушки. Двое парней не поделили даму, и на помощь пришли их товарищи. В итоге произошла массовая драка, никто серьезно пострадал «По указанному адресу оперативно прибыли наряды полиции. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщило МВД.

Ранее массовая драка случилась в Москве. Из-за произошедшего пострадали несколько человек, среди них оказались подростки.

Драки Дагестан Полиция Краснодарский край

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