Бастрыкину доложили о расследовании теракта в Crocus City Hall

Совещание прошло 26 марта. Члены следственной группы отчитались о работе над уголовным делом. Они осмотрели Crocus City Hall, изъяли улики, проверили работу противопожарных систем, опросили пострадавших. Специалисты выяснят, нарушили ли в концертном комплексе требования безопасности, и проведут другие экспертизы.

Александр Бастрыкин потребовал установить всех причастных к преступлению и проверить всю поступившую информацию, каждую деталь. По его словам, от этого зависят ход расследования, неотвратимость наказания и будущие меры профилактики.

Террористы ворвались в Crocus City Hall вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь из автоматов и подожгли концертный зал. Они планировали перейти границу с Украиной и уехали в Брянскую область , но попали в руки правоохранителей.

«Известия» показали место задержания.