31 марта 2024, 18:37

Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев.и руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников.

Бастрыкину представили доклады в рамках работы по разным направлениям, также речь шла об экспертном и криминалистическом сопровождении следствия.

Глава СК ведет личный контроль за работой следственной группы по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Красногорск Россия Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 18:43
Подросток зарезал мужчину в парикмахерской в Москве
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В парикмахерской на улице Чертановская в Москве, произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, между 17-летним юношей и мужчиной произошел конфликт. Подросток выхватил нож и нанес удар в шею своему оппоненту.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, против него возбудили уголовное дело. Расследование поставили на контроль сотрудники Чертановской межрайонной прокуратуры.

Ранее жительница Белгородской области напала с ножом на возлюбленног о. Пострадавший успел вызвать скорую помощь, но скончался до прибытия медиков.

Уголовное дело Прокуратура РФ Мужчины
31 марта 2024, 18:39
Соседские разборки из-за музыки в Петербурге закончились киданием камнями и стрельбой
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга выстрелил в возмущенного громкой музыкой соседа, который бросал камни ему в окно. Об этом сообщило издание «78.ru».

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в возмущенного громкой музыкой соседа, который бросал камни ему в окно. Об этом сообщило издание « 78.ru ».

ЧП произошло на улице Новоселов в Невском районе. Проживающий в одной из квартир мужчина включил громкую музыку, что не понравилось его соседу. Меломан решил не открывать дверь негодующему мужчине, после чего последний в начал кидать камни в окно любителя музыки.

В ответ меломан выстрелил в обидчика. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у него непроникающие огнестрельные ранения левого плеча и грудной клетки. Ему оказали помощь и отправили лечиться домой.

Правоохранители по факту происшествия организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Челябинска прострелил соседу колено из-за громкой татарской музыки.

Санкт-Петербург Стрельба Врачи Мужчины
31 марта 2024, 17:55
Двухэтажный склад загорелся в Ростове
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Двухэтажное складское здание загорелось 31 марта в Левенцовском микрорайоне в Ростове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 50 специалистов и 16 единиц техники.

В 17:24 пресс-служба ведомства сообщила о локализации возгорания. Информацию о пострадавших в МЧС не привели.

Днем в воскресенье пожар произошел в Краснодарском крае. Там загорелась туристическая база «Водолей». В оперштабе региона заявили об одном пострадавшем.

Пожары Россия
31 марта 2024, 16:53
Паводки подтопили 40 населенных пунктов в Алтайском крае
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В Алтайском крае в зоне подтопления оказались 47 домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Экстренные службы ввели ограничения на девяти участках дорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей.

Сотрудники МЧС используют беспилотники для мониторинга обстановки в крае. Они обходят дворы, помогая местным жителям и спасая их животных.

Утром 31 марта сообщалось о подтоплении 127 домов и 923 участков в 37 населенных пунктах региона.

Разлив талой воды также зафиксировали в Казахстане, где пришлось эвакуировать жителей села Когалы.

Спасатели Россия

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