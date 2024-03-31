Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В совещании приняли участие первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев.и руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников.
Бастрыкину представили доклады в рамках работы по разным направлениям, также речь шла об экспертном и криминалистическом сопровождении следствия.
Глава СК ведет личный контроль за работой следственной группы по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.