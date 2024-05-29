29 мая 2024, 09:44

Бастрыкину доложат о ситуации с избиением пятиклассника в Тюмени

Global Look Press
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения 11-летнего мальчика в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для следственной проверки послужила статья в СМИ о конфликте тюменских подростков. Журналисты уточнили, что 27 мая этого года во время ссоры несовершеннолетние избили 11-летнего школьника. О его состоянии данных пока что нет. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Бастрыкин дал поручение главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить, как проходит проверка и расследование.

Похожая ситуация произошла во Владивостоке, где подростки избили школьника. Более того, мальчика также заставили извиняться, стоя на коленях. До этой драки дети душили потерпевшего палкой.

Тюмень Школьники Избиения
29 мая 2024, 09:44
Дети играли рядом с мертвым телом в Улан-Удэ
РИА «Новости»
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Юные жители Улан-Удэ на протяжении нескольких часов играли на детской площадке возле трупа. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, во дворе жилого дома, расположенного на улице Королева, мужчина почувствовал себя плохо и умер. Очевидцы не поняли, что произошло, но вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Спустя час покойного забрал катафалк. Все это время дети гуляли рядом.

Ранее в Советском районе Улан-Удэ завершили поиски пропавшего четырехлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружили в стиральной машине, которая находилась в гараже рядом с домом его семьи. Следователи возбудили уголовное дело. Все причины и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Дети Бурятия
29 мая 2024, 09:30
Число подтопленных домов в Кургане снизилось за сутки
Пресс-служба МЧС
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От воды после паводков в Кургане за сутки освободилось 10 жилых и 79 дачных домов, а также 89 приусадебных участков и один участок автодороги. Об этом информировала пресс-служба главного управления МЧС по области.

Если 28 мая подтопленными оставались 68 жилых и 746 дачных домов, то к утру 29 мая - уже 58 жилых и 667 дачных. Кроме того, вода пока не ушла с четырех низководных мостов и трех участков автомобильных дорог.

За сутки с 27 по 28 мая от воды освободились 80 приусадебных участков в Кургане.

Продолжил снижаться уровень воды в реке Тобол возле города. Утром 28 мая он достигал 498 сантиметров (отметка «опасного явления» - 850 сантиметров).

Ранее президент России Владимир Путин поручил оперативно оценить ущерб, нанесенный жителям паводками в регионах, осушить территории и восстановить пострадавший жилой фонд к концу лета.

Спасатели Курган Паводки Курганская область МЧС РФ
29 мая 2024, 09:17
Директору «Пиро-Росс» переквалифицировали статью обвинения по взрыву в Сергиевом Посаде
Пресс-служба МЧС
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Директору фирмы «Пиро-Росс» грозит до семи лет колонии по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, Следственный комитет переквалифицировал статью обвинения, и теперь директор фирмы проходит по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Взрыв прогремел 9 августа 2023 года на складе площадью 1600 квадратных метров. Из-за ЧП погибли девять человек, а пострадали более 100. Взрыв также повредил 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и более 250 машин.

Подсудимый не признал вину и заявил, что причиной взрыва на складе мог стать БПЛА. Следствие проверило эту версию и не нашло никаких подтверждений теракта.

Ранее суд заключил под арест арендатора дома в СНТ «Снегирь» в Истре, где произошел пожар. В результате ЧП погибли восемь человек, которые незаконно размещались в доме иностранца.

Пожары Суд Взрывы Взрыв в Сергиевом Посаде
29 мая 2024, 08:33
Мазут продолжил растекаться по реке Сетунь на западе Москвы
РИА «Новости»
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Очевидцы сообщили в экстренные службы, что по реке Сетунь в Очаково-Матвеевском районе Москвы (Западный административный округ) продолжает течь мазут в большом количестве. Об этом рассказал источник 360.ru.

Информация поступила около 06:50. Заявитель добавил, что мазут растекся возле Давыдовского моста «на две трети реки». Ближайший адрес - Староволынская улица, 10, строение 8. Информация уточняется.

Вечером накануне, 28 мая, местные жители также сообщали о разливе нефтепродуктов по Сетуни. Данные поступали с Кременчуговской и Нежинской улиц. По словам очевидцев, вначале на поверхности воды появились маслянистые пятна, а позже река окрасилась в черный цвет. На место выезжали представители МВД и «Центррегионводхоза».

Москва Реки

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